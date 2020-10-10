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Пришла зима в Бердск? Когда же синоптики прогнозируют «настоящий» снег

09:23 10.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Город засыпает снегом третий день. В субботу с утра снова снегопад. Хотя днем обещают дождь, а ночью и утром минусовую температуру.

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Бердск. 10 октября 2020. Жители частного сектора топят печи

В Бердск пришла зима. С утра 10 октября город засыпает снегом. Снегопады начались еще в четверг. А в пятницу даже была настоящая метель.

Сейчас столбик термометра показывает минусовую температуру, идет снег. Впрочем, синоптики прогнозируют днем в субботу до +5 градусов. Возможны дожди в течение всего дня. В воскресенье, судя по прогнозам, такая погода в Бердске сохранится.

Предполагается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью и утром местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днем до 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха в Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается ночью -3, +2, при прояснениях до -9 градусов, днем +3, +8.

Дожди с мокрым снегом прогнозируют в Бердске вплоть до 18 октября. К концу следующей недели возможно некоторое потепление до +12 градусов и выше. А 19 октября в Бердске предполагают настоящий снег, который уже может не растаять.

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Бердск. 10 октября 2020. Первый снежный покров
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