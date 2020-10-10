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Как я хотел вылечить рану от укуса собаки в ЦГБ Бердска. Купил бинтов и мази сам, жду когда заживет

09:44 10.10.2020
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В регистратуре посылали туда, откуда только что пришел. Пока разбирались, мужчина рядом тяжело дышал и держался за стенку в ожидании "разборок". А если бы умер?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Дядя Фраер:
-На улице сыро и холодно, вторая волна пандемии нахлынула и вот настало время писать свои нелепые истории. Тема будет, конечно, про бердскую медицину.

Ехал я как-то ночью по частному сектору на велосипеде, гремя по кочкам, и вдруг откуда ни возьмись из темноты на меня набросилась собака, большая собака. Она страшно и хрипло лаяла и укусила меня за ногу. Я прибавил скорости и уехал (Хорошо, что был на велике, а не пешком).

Приехав домой, я увидел, что нога моя хорошо разодрана, кровь хлестала, у меня полный носок был в крови. Я обработал перекисью и перебинтовал, стал ждать, когда заживет. Рана не заживала, кровоточила, припухла и покраснела. И больше всего меня беспокоило, что может загноится нога и потому решился пойти в больницу, почитав в инете про бешенство и прочую заразу.

Пришел в приемный покой, меня оттуда отправили к хирургу. Подошел к окошку в регистратуру, записали на завтра к 8 часам в ЦГБ из микрорайона в ЦГБ к травматологу. Пришел к 8 часам, а там живая очередь, дождался, врач осмотрел, спросил, какая собака укусила, знакомая, не знакомая, слюны из раны нет, значит, прививки ставить не надо, все, свободен иди к хирургу. Спросил, как работает хирург, кабинет хирурга напротив травматолога. Ты, говорит, где прописан, вот туда и иди к хирургу. Да без проблем, я не знаю, почему меня из БЭМЗовской сюда отпнули. И сразу же из ЦГБ поехал во 2-ю поликлинику.

Стою в очереди в регистратуру, все, как всегда: еле шевелятся работники регистратуры, по полчаса возятся с каждым. Дождался, подхожу и говорю: "Мне к хирургу надо талон". Она спрашивает, а что случилось. "Собака укусила". Она: "Сейчас посмотрю, езжайте в ЦГБ к 10 к травматологу". Я: "Уже был там, только что оттуда приехал, дайте талон к хирургу". Она: "А в приемном покое были?". Я: "Был еще вчера".

Рядом стоит мужик и тяжело дышит, держится обеими руками за стену. Женщина рядом говорит, пропустите его, ему тяжело стоять. Говорю в окошко, пропускаю, она отвечает, что уже там забила в компьютере и уже никак. Я: "Еще раз, был в ЦГБ у травматолога, осмотрел, отправил к хирургу по месту жительства, дайте мне талон". Она: "Сейчас посмотрю, вы к 10 часам успеете в ЦГБ". Я: "Успею, куда к хирургу"". Она: "Нет, к травматологу, вы записаны у него на сегодня к 10 часам". Я: "Еще раз, я только что оттуда, живая очередь там, только что оттуда и мне нужно к хирургу, здесь, дайте мне талон к хирургу". Она: "Вам к травматологу надо". А рядом стоит мужик и тяжело дышит.

В итоге говорит, поднимайтесь на 2 этаж и занимайте очередь. Вот какого спрашивается ты мне мозг компостировала? Поднялся на 2 этаж, а там очередь, ждал, ждал, время уже подходит к 11 часам, а хирург с 8 до 11, и перед мной еще человек 10. Ушел, купил бинтов, левомеколь, мажу, перевязываю. Вроде, заживает рваная рана.

живая очередь приемный покой рваная рана собака укусила травматолог
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От редакции

Что-то не так в бердской медицине?

Аноним, 10 октября 2020 10:32
НВР:
бардак полнейший,вообще в ЦГБ ОБРАЩАТЬСЯ НЕ СТОИТ,лучше на ВЕГУ
Аноним, 10 октября 2020 10:39
В медицине все в порядке А вот организация процесса,начиная от регистратуры никакая Такое впечатление,что в регистратуре работают одни инвалиды на голову

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