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Новый размер пенсии после увольнения пенсионера озвучил ПФР

10:19 10.10.2020 Фото: pixabay.com
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Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности работающего пенсионера. Имеет ли значение для индексации пенсии работает человек или нет?

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После увольнения пенсионера – новый размер пенсии
Сюжет: Пенсионная реформа
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Новый размер пенсии после увольнения пенсионера озвучил ПФРПенсии "заморозят" еще на год. Проект бюджета ПФР внесли в ГосдумуЕщё 202 новостей

Ежемесячно в отношении порядка 4-х тысяч пенсионеров специалисты органов ПФР региона проводят беззаявительный перерасчет пенсий в связи с прекращением трудовой деятельности. Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности работающего пенсионера.

-Напомним, что с 2016 года работающим пенсионерам осуществляется выплата страховой пенсии без учета индексации. После прекращения работы пенсионер начинает получать пенсию в более высоком размере с учетом индексаций, проведенных за период его трудовой деятельности в статусе пенсионера. Специалистами ПФР данный перерасчет производится самостоятельно без истребования заявлений от пенсионера на основании данных, представленных в Пенсионный фонд работодателями. Ежемесячно такой перерасчет производится в отношении порядка 4-х тысяч пенсионеров нашего региона, - сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области 9 октября.

Перерасчет осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Механизм следующий: к примеру, пенсионер уволился с работы в октябре текущего года. В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер за октябрь еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе ПФР произведет перерасчет размера пенсии. Таким образом, пенсионер начнет получать увеличенный размер пенсии через 3 месяца после увольнения – с февраля 2021 года, при этом за эти 3 месяца (ноябрь, декабрь и январь следующего года) ему будет произведена доплата (денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца).

Обращаем внимание, что речь идет о получателях страховых пенсий. Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению индексируются независимо от факта работы пенсионера.

В Новосибирской области получателями страховых пенсий являются порядка 760 тысяч пенсионеров.

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