Закрывает магазины и кафе из-за критического роста коронавируса Москва?

Столицы находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Накануне побит антирекорд - 3 701 за сутки.

Власти Москвы пока не планируют закрывать клубы и караоке

Столичные ночные клубы и караоке закрывать пока не будут. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет", - сказал Немерюк.

Также власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины в связи с эпидемической обстановкой. "Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 321 812 случаев заражения, из них 3 701 за последние сутки. Выздоровели 259 127 человек, умерли 5 530.