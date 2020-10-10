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Закрывает магазины и кафе из-за критического роста коронавируса Москва?

10:25 10.10.2020 Фото: Википедии
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Столицы находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Накануне побит антирекорд - 3 701 за сутки.

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Власти Москвы пока не планируют закрывать клубы и караоке
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Столичные ночные клубы и караоке закрывать пока не будут. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет", - сказал Немерюк.

Также власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины в связи с эпидемической обстановкой. "Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 321 812 случаев заражения, из них 3 701 за последние сутки. Выздоровели 259 127 человек, умерли 5 530.

караоке кафе клубы коронавирус магазины последние сутки Алексей Немерюк
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