Подробности жуткой истории со спрятанным на полгода в шкафу младенцем рассказали соседи и полицейские

Правоохранители и врачи не исключают, что у матери развился психоз после родов, которые произошли дома после того, как муж ушел из семьи. Девочку в шкафу случайно обнаружили подруги, пришедшие в гости.

Врач рассказала о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

Дистрофия третьей степени, развившаяся на фоне длительного голодания, выявлена у шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в свердловском городе Карпинске, сообщила журналистам врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге Алина Панишева.

Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в Екатеринбург.

"Ребенок доставлен нам бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. В данный момент ребенку планируется (провести) полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий", - сказала Панишева.

Она уточнила, что сейчас девочка находится в реанимации, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.

Врач-реаниматолог территориального центра медицины катастроф Игорь Барсуков, который сопровождал ребенка в Екатеринбург, добавил, что девочка перевозилась в специальном транспортном инкубаторе, полет перенесла хорошо и весь путь до уральской столицы находилась в сознании.

Полицейские не могут объяснить причину материнской жестокости

В полиции озвучили новые подробности истории, которую сегодня обсуждает вся Россия: многодетная мать с рождения прятала свою полугодовалую дочь в шкафу. В спортивной сумке. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела: за неисполнение своих родительских обязанностей и за истязание. Как сообщают правоохранительные органы, сейчас мать Юлия находится в статусе подозреваемой. Ее отправили в волчанскую психиатрическую больницу, чтобы проверить, не нуждается ли она в специализированном лечении.

Также в полиции говорят, что полугодовалая девочка, на момент когда ее нашли, была изморена голодом.

- Подозреваемая не может толком объяснить, почему она столь жестоко поступила со своей дочерью, - комментирует ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Органы полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках и другие варианты.

Горелых сообщает, что мать младенца, а также 13-летнего сына и трехлетней дочери не проживает со своим супругом с января текущего года, однако до сих пор находится с ним в браке. О своей беременности Юлия узнала на сроке примерно пять месяцев. На аборт не решилась, поскольку срок был уже достаточно большой. Но и говорить кому-либо о своем положении тоже не стала.

"В отсутствие сына и дочери женщина самостоятельно родила в ванной", - сообщает Валерий Горелых. Когда ребенок родился, Юлия скрывала его существование от всех, включая родственников. Своих детей убеждала в том, что лялечку ей дали знакомые понянчиться. Каждый день, кроме выходных, по утрам старший сын уходил в школу, а среднюю дочь она отводила в детский сад. Затем сама шла на работу, оставляя грудничка на длительное время без присмотра.

Девочку обнаружили знакомые, которые пришли в гости к ее малышки. «Распивали спиртное, в ходе застолья обсуждали ремонт в одной из комнат подозреваемой. Неожиданно гости услышали странные звуки, похожие на плач ребенка. У хозяйки жилища поинтересовались, в чем дело, но она от ответа воздержалась. Пока часть компании курила на балконе, любопытные гости, к счастью, решили заглянуть в шкаф, где и обнаружили сверток из одеяла, в котором находилась сильно истощенная девочка. На вопросы, чья малышка и почему она спрятана в шкафу, женщина ничего внятного пояснить не смогла. В ответ лишь заплакала. Тогда гости забрали найденную девочку к себе домой, а о жуткой находке сообщили в полицию», — сообщает Горелых.

Что касается 13-летнего сына и трехлетней дочери Юлии, сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре. "Сейчас они вне опасности", - заверили в полиции, передает vkarpinsk.info.

Нехорошая квартира

Жители дома, в котором живет женщина, прятавшая дочь в шкафу, живо обсуждают ситуацию. Но про семью ничего рассказать не могут - в "нехорошую" квартиру люди заехали недавно.

- Да вы что, ой, - вздрагивает жительница дома Виктория. Она только что узнала страшную новость про соседей. От журналистов. - Позавчера вечером сын выходил покурить. У нас нет балкона и он ходит на улицу. Говорит, что слышал какой-то сильный плач со стороны балкона (Виктория показывает на балкон второго этажа). Крики и визги. А еще вопрос: “Кто будет выносить?”. Он почему-то о ребенке подумал. Ну, не мусор же выносить они хотели, наверное.

Виктория говорит, что дом у них тихий и спокойный: “Я тут уже 20 лет живу. Скандалов во дворе нет. Очень удивились, что были эти вопли и крики”. С женщиной, которая, как говорят, держала дочь в сумке, Виктория не знакома. Как и многие другие соседи по подъезду.

- Они недавно сюда переехали. Где-то с год назад. В целом, люди у нас в подъезде живут дружные, но с этой семьей я не общался. Просто не был знаком, - отмечает пенсионер Анатолий.

Визиту журналистов не удивился: в подъезде обсуждают страшную историю. Про случившееся Анатолию рассказали соседи.

- Народ обсуждает, да. Но все говорят, что ребенка не было слышно. Я ничего не слышал.

Валерий Фраш живет на третьем этаже. Семью Юлии он не знает, зато квартира, в которой она жила, ему хорошо известна.

- Это несчастливая квартира. До этого там девушка жила. Там пьянки были, шалман. Проходной двор. Потом там человека убили. А до этого меня обчистили, - пенсионер вспоминает, как несколько лет назад у него украли 18 тысяч. Он подозревает, что к краже могли быть причастны посетители “нехорошей квартиры”. Полицейские, по словам Валерия Ивановича, вора не нашли.

- Года два назад убийство было, пил там какой-то парень. После этого женщина съехала. А они недавно переехали…

О страшной находке в соседском шкафу Валерию Ивановичу рассказала соседка.

- Только что по телевизору показали сюжет, по “России”. А вчера я вроде видел “УАЗик” полиции. Стоял во дворе, - пенсионер Фраш подумал, а что это в их спокойный подъезд пожаловала полиция? Николай Аркадьевич поднимается к себе, на пятый этаж. В руках пакет продуктов.

- Какой кошмар! Они недавно переехали - с полгода или год тому назад, я о них вообще ничего не знаю. Тихие они. Заехали и заехали, живут. Жильцы меняются быстро: приезжают - уезжают. Не успеваем пообщаться. Вчера жена в интернете увидела (этот ужас, - прим. редакция), сегодня по радио передавали. Жена у меня в ужасе от всего этого. Она даже досматривать не стала, разболелась… И ведь никто ничего не слышал - не плакал никто. Ужас - это ужас!, - ощущение, что Николай Аркадьевич хочет перекреститься, но мешает пакет.

Он признается, что “подъезд, вообще, тихий”: “Пьянок не было. Раньше в той квартире жила женщина, у нее зарезали парня. Убили пацана молодого. Ой, кошмар, Господи”. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.