Сколько классов и школ закрыли на карантин в Новосибирске, рассказал мэр Локоть

Классы переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Предполагается, что причиной этот стали работающие по совместительству педагоги.

Три музыкальные школы закрыли на карантин в Новосибирске из-за коронавируса

Более 50 классов и три музыкальные школы Новосибирска отправили на карантин из-за коронавируса. Мэр Анатолий Локоть заявил, что это произошло из-за преподавателей, которые работают по совместительству.

Три новосибирских музыкальных школы закрыли на карантин, сообщил на пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть в пятницу.

«Повального массового явления у нас нет. Закрытие музыкальных школ связано не с очагами внутри заведения, а с тем, что преподаватели были совместителями, работали, выступали в творческих коллективах, видимо, там заразились», — заявил он.

По его словам, ни одна школа не закрыта полностью на карантин. А отдельные классы переходят на дистанционное обучение из-за заболевания педагогов, либо если дети контактировали с зараженными родственниками.

«У нас нет закрытых учебных заведений на карантин, связанный с коронавирусом. Есть отдельные классы. На начало недели их количество составляло 51 класс, сейчас на несколько единиц увеличилось, — уточнил мэр. — У нас ни одного очага в учебных заведениях не зафиксировано».