Просит помощи в поимке особо опасного преступника СК. Возможно, его подозревают в убийстве жены главврача Искитимской ЦГБ

48-летний Дмитрий Казаков объявлен в федеральный розыск. Его подозревают у убийстве. Следователи просят знающих, где он находится, сообщить в правоохранительные органы.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения

Следственными органами СКР по Новосибирской области разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого.

-В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102), - рассказала Кулешова.

Кроме того она сообщила, что пока не может дать больше информации - тайна следствия.

Возможно, его подозревают в убийстве супруги главного врача Исктимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой. Но пока Анастасия Кулешова не подтвердила "Курьер. Среда. Бердск" эту информацию.