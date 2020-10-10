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Просит помощи в поимке особо опасного преступника СК. Возможно, его подозревают в убийстве жены главврача Искитимской ЦГБ

12:04 10.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено СУ СКР по НСО
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48-летний Дмитрий Казаков объявлен в федеральный розыск. Его подозревают у убийстве. Следователи просят знающих, где он находится, сообщить в правоохранительные органы.

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В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения

Следственными органами СКР по Новосибирской области разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого.

-В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102), - рассказала Кулешова.

Кроме того она сообщила, что пока не может дать больше информации - тайна следствия.

Возможно, его подозревают в убийстве супруги главного врача Исктимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой. Но пока Анастасия Кулешова не подтвердила "Курьер. Среда. Бердск" эту информацию.

подозреваемый разыскивается убийства федеральный розыск Дмитрий Кузнецов Анастасия Кулешова
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От редакции

Установили убийцу Людмилы Кайгородовой?

Аноним, 10 октября 2020 12:56
Ну не так же просто его разыскивают
Андрей, 10 октября 2020 14:09
Парень с биографией. Ранее как минимум дважды судим. В 2012 Искитимским судом по п.«б» ч.3 ст.161 УК РФ к лишению свободы сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Андрей, 10 октября 2020 14:11
Он ночью проник в почтамп, связал сторожа и спер 5 625 000 рублей.

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