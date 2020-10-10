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Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 10 октября в Новосибирской области

12:53 10.10.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек. В отделениях интенсивной терапии региональных больниц на субботу находятся 90 человек. На ИВЛ – 18 тяжелых пациентов.

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95 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Шокируют цифры жертв COVID-19: Сколько пациентов скончались за сутки на 10 октября в Новосибирской областиМертвым в очистных сооружениях нашли пропавшего без вести 28-летнего мужчинуЕщё 445 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 10 октября в регионе зарегистрировано 13 972 случая коронавирусной инфекции (+95 за минувшие сутки), в том числе у 853 детей. 12 440 человек выписаны с выздоровлением (+42 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 90 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 381.

В больницы районов области госпитализированы 839 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 577 154 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 609 жителей области, 47 135 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на утро 10 октября зарегистрировано 339 случаев заражения коронавирусом в Бердске - +1 за последние сутки. Еще около 1000 человек "подозревают" в наличии инфекции и ждут результатов тестов.

COVID-19 жертв коронавирус с подтвержденным диагнозом умерли
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