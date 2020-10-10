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Пострадавших на войне в Карабахе россиян привезли в Москву. В числе раненых журналисты

13:14 10.10.2020 Фото: РИА Новости
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Здоровье российского блогера Юрия Котенка не позволяет его транспортировать. Медицинскую помощь в настоящее время ему оказывают специалисты Армении.

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Пострадавшие в Карабахе россияне доставлены в Москву

Россияне, получившие ранения в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву. В настоящее время они направлены на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости. В то же время Кузнецов рассказал, что здоровье российского блогера Юрия Котенка не позволяет его транспортировать. Медицинскую помощь в настоящее время ему оказывают специалисты Армении. Помощник министра обратил внимание на то, что строить прогнозы пока рано.

В четверг, 8 октября, при обстреле собора Святого Христа Спасителя в Шуши пострадали несколько граждан России. В числе раненых российский блогер Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и сопровождающий их Грант Баладьян.

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