300 мешков с человеческими костями обнаружили в калининградском форте

СК начал проверку. По предварительным данным, мешки складировала организация, которая с 2013 года занималась археологическими изысканиями на строительных объектах.

В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями

Около 300 мешков с человеческими костями нашли в одном из помещений немецкого форта "Штайн" в Калининграде, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Сообщение, что в форте № 1 "Штайн" в Калининграде новым собственником при обследовании в одном из помещений обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками, поступило в правоохранительные органы 8 октября. По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, мешки складировала в фортификационное сооружение организация, которая с 2013 года занималась на территории региона археологическими изысканиями на строительных объектах. В ходе доследственной проверки следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего.

Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.