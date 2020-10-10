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Отрезал ухо знакомому и получил 3,5 года колонии условно 62-летний мужчина

13:54 10.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На почве личной неприязни подсудимый взял нож, причинив тяжкий вред его здоровью товарища. Они вместе выпивали, но вдруг поссорились.

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Житель Удмуртии поплатился за отрезанное ухо товарища, но не будет отбывать наказание в колонии

Сарапульский районный суд Удмуртии вынес приговор местному жителю за умышленно причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает объединенная пресс-служба суда, 62-летний мужчина и его товарищ выпивали в ноябре 2019 года. Как водится, между ними возник конфликт.

— На почве личной неприязни подсудимый взял нож и отрезал своему знакомому левое ухо, причинив тяжкий вред его здоровью, — сообщили в пресс-службе.

С учётом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.

наказание нож приговор тяжкий вред ухо
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От редакции

Справедливый приговор?

Аноним, 10 октября 2020 14:06
НВР:
Справедливо в данном случае древнее правило глаз за глаз, зуб за зуб, ухо за ухо, а то этот "чикатило" через четыре года вдруг захочет повторить...

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