Отрезал ухо знакомому и получил 3,5 года колонии условно 62-летний мужчина

На почве личной неприязни подсудимый взял нож, причинив тяжкий вред его здоровью товарища. Они вместе выпивали, но вдруг поссорились.

Житель Удмуртии поплатился за отрезанное ухо товарища, но не будет отбывать наказание в колонии

Сарапульский районный суд Удмуртии вынес приговор местному жителю за умышленно причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает объединенная пресс-служба суда, 62-летний мужчина и его товарищ выпивали в ноябре 2019 года. Как водится, между ними возник конфликт.

— На почве личной неприязни подсудимый взял нож и отрезал своему знакомому левое ухо, причинив тяжкий вред его здоровью, — сообщили в пресс-службе.

С учётом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.