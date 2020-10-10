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Кто из пенсионеров получит компенсацию за неиспользованный проезд в 2021 году, пояснили в правительстве РФ

14:48 10.10.2020 Фото: pixabay.com
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Речь идет о неработающих гражданах, которые получают пенсию по старости или по инвалидности. Раз в два года за счет федеральных средств им возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно.

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Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в этом году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в кабмине 10 октября.

Речь идёт о неработающих гражданах, которые получают пенсию по старости или по инвалидности. Раз в два года за счёт федеральных средств им возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, её выплата не производится.

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права этой категории граждан, было принято решение продлить срок обращения за не использованными в 2020 году компенсациями на 2021 год.

Ранее правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для людей, работающих на Крайнем Севере.

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