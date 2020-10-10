Перевернулась в кювет и скончалась автоледи на Toyota Corolla на трассе К-17Р под Новосибирском

44-летняя женщина по неизвестной пока причине съехала с дороги. Она двигалась в направлении от Карасука в столицу Сибири. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Смертельное ДТП произошло средь бела дня на карасукской трассе

В Карасукском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 10 октября около 11.00 на 343 км автодороги К-17Р женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Кролла», следовала со стороны Карасук в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет.

В результате происшествия от полученных травм женщина, находившаяся за рулём автомобиля скончалась на месте.

На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.