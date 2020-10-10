10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Рухнула на детскую площадку стена шоколадной фабрики из-за точечной застройки в центре Новосибирска

15:46 10.10.2020 Фото: Тайги.инфо
0

Разруха попала на видео. Завалило кирпичами соседнего с двором старого здания. На его месте ООО «Енисей» планирует построить 17-этажный дом.

% name% title
Работы по точечной застройке обрушили стену на детскую площадку в Новосибирске

Стена здания бывшей шоколадной фабрики рухнула на детскую площадку в центре Новосибирска. Там идет подготовка территории для строительства многоэтажки во дворе близлежащих домов. Их жители говорят о трещинах в стенах, к которым привел снос.

Рабочие обрушили стену здания бывшей шоколадной фабрики на улице Красноярской в Железнодорожном районе Новосибирска. Обломки стену пробили забор и завалили детскую площадку, расположенную рядом со стройкой, сообщили Тайге.инфо местные жители.

Некоторые жильцы дома по адресу Железнодорожная, 8/1, находящегося рядом со стройплощадкой, рассказали редакции, что после падения стены в их квартирах появились трещины.

Жители окрестных домов вызвали полицию. Сотрудники выехали на место и опросили строителей и жильцов.

Представитель застройщика, находящийся на стройплощадке, заявил местным жителям, что при строительстве «без этого не обойтись», следует из видеозаписи разговора.

Согласно разрешению на строительство, на месте бывшей шоколадной фабрики ООО «Енисей» планирует построить 17-этажный дом, включая два подземных этажа, на 130 квартир.

Жители выступают против стройки. Они перекрыли подъезды для строительной техники, расположенные на территории их домов. Также местные жители собрали более 100 подписей под обращениями к президенту Владимиру Путину, губернатору Андрею Травникову, мэру Анатолию Локтю, прокуратуру и СК. Они заявили, что строительство многоэтажки может привести к разрушению домов, расположенных рядом, а также перегрузит коммуникации и инфраструктуру микрорайона.

застройщик перегруз против стройки рухнула стена трещины ООО "Енисей"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стройку высотки остановят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии выявили за сутки на 10 октября в России
16:56 10-10-2020
Максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии выявили за сутки на 10 октября в России
Умер футболист сборной России и "Спартака" Василий Кульков
16:40 10-10-2020
Умер футболист сборной России и
Уголовное дело чиновников мэрии Новосибирска на 200 млн рублей прокомментировал Локоть
16:19 10-10-2020
Уголовное дело чиновников мэрии Новосибирска на 200 млн рублей прокомментировал Локоть
Снова война в Карабахе? Ереван обвинил в Баку в обстреле и нарушении перемирия
16:03 10-10-2020
Снова война в Карабахе? Ереван обвинил в Баку в обстреле и нарушении перемирия
Рухнула на детскую площадку стена шоколадной фабрики из-за точечной застройки в центре Новосибирска
15:46 10-10-2020
Рухнула на детскую площадку стена шоколадной фабрики из-за точечной застройки в центре Новосибирска
БердскЗабиты пациентами ковидные госпитали: Свыше 3200 с диагнозом и подозрением лежат на 10 октября в Новосибирской области 1
15:35 10-10-2020
Забиты пациентами ковидные госпитали: Свыше 3200 с диагнозом и подозрением лежат на 10 октября в Новосибирской области
Перевернулась в кювет и скончалась автоледи на Toyota Corolla на трассе К-17Р под Новосибирском
15:10 10-10-2020
Перевернулась в кювет и скончалась автоледи на Toyota Corolla на трассе К-17Р под Новосибирском
Кто из пенсионеров получит компенсацию за неиспользованный проезд в 2021 году, пояснили в правительстве РФ
14:48 10-10-2020
Кто из пенсионеров получит компенсацию за неиспользованный проезд в 2021 году, пояснили в правительстве РФ
Отстрел 256 лосей и косуль разыграют случайной комбинацией цифр в Новосибирской области
14:33 10-10-2020
Отстрел 256 лосей и косуль разыграют случайной комбинацией цифр в Новосибирской области
Оторвал дверь Mazda 3 и скрылся с места ДТП грузовик на Бердском шоссе 1
14:22 10-10-2020
Оторвал дверь Mazda 3 и скрылся с места ДТП грузовик на Бердском шоссе