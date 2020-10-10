Рухнула на детскую площадку стена шоколадной фабрики из-за точечной застройки в центре Новосибирска

Разруха попала на видео. Завалило кирпичами соседнего с двором старого здания. На его месте ООО «Енисей» планирует построить 17-этажный дом.

Работы по точечной застройке обрушили стену на детскую площадку в Новосибирске

Стена здания бывшей шоколадной фабрики рухнула на детскую площадку в центре Новосибирска. Там идет подготовка территории для строительства многоэтажки во дворе близлежащих домов. Их жители говорят о трещинах в стенах, к которым привел снос.

Рабочие обрушили стену здания бывшей шоколадной фабрики на улице Красноярской в Железнодорожном районе Новосибирска. Обломки стену пробили забор и завалили детскую площадку, расположенную рядом со стройкой, сообщили Тайге.инфо местные жители.

Некоторые жильцы дома по адресу Железнодорожная, 8/1, находящегося рядом со стройплощадкой, рассказали редакции, что после падения стены в их квартирах появились трещины.

Жители окрестных домов вызвали полицию. Сотрудники выехали на место и опросили строителей и жильцов.

Представитель застройщика, находящийся на стройплощадке, заявил местным жителям, что при строительстве «без этого не обойтись», следует из видеозаписи разговора.

Согласно разрешению на строительство, на месте бывшей шоколадной фабрики ООО «Енисей» планирует построить 17-этажный дом, включая два подземных этажа, на 130 квартир.

Жители выступают против стройки. Они перекрыли подъезды для строительной техники, расположенные на территории их домов. Также местные жители собрали более 100 подписей под обращениями к президенту Владимиру Путину, губернатору Андрею Травникову, мэру Анатолию Локтю, прокуратуру и СК. Они заявили, что строительство многоэтажки может привести к разрушению домов, расположенных рядом, а также перегрузит коммуникации и инфраструктуру микрорайона.