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Уголовное дело чиновников мэрии Новосибирска на 200 млн рублей прокомментировал Локоть

16:19 10.10.2020
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"Почему-то виновными пытались выставить мэрию - это неправильно. Мэрия такая же пострадавшая сторона, как и дольщики", заявил градоначальник.

Локоть прокомментировал уголовное дело с чиновниками мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию по громкому делу о чиновниках, попавшихся на превышении полномочий.

В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко и действующего начальника Дениса Ковалева. Они обвиняются по статье – «Превышение полномочий». На часе прессы мэр города рассказал, что он думает по этому делу.

По словам градоначальника, его смущает, что в публикациях мэрия предстает также виновником ситуации с переселенцами из аварийного жилья и дольщиками, которые остались без квартир.

«Я хотел обратить внимание еще раз: в некоторых публикациях я заметил неправильно расставленные акценты. Почему-то виновными пытались выставить мэрию - это неправильно. Мэрия такая же пострадавшая сторона, как и дольщики. Мы намерены добиваться разрешения этих проблем», — добавил Локоть.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экс-начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко и действующий начальник Дениса Ковалев подозреваются в превышении полномочий.

С апреля по декабрь 2016 года мэрия заключила договоры на покупку квартир для жителей ветхого и аварийного жилья с застройщиками микрорайона «Новомарусино» и «Рихард». Чиновники, вместо 30% от суммы, перечислили более 249 млн рублей за квартиры на счета застройщиков. Позже застройщики обанкротились и дома не достроили. Действиями чиновников бюджету был причинен ущерб в 202 млн рублей.

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