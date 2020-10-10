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Максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии выявили за сутки на 10 октября в России

16:56 10.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в стране заразились 1 285 084 человека. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 пациента.

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В России за сутки коронавирусом заразились 12 846 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки на 10 октября возросло на 12 846, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки.

Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тыва, Татарстан Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%).

Новые 4 105 случаев выявлены в Москве, 501 в Санкт-Петербурге, 416 в Московской области, 269 в Ростовской области, 257 в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 246 428 человек. Это максимальное число активных случаев заболевания за все время эпидемии. Предыдущий максимум был достигнут 15 июня - тогда в стране болели 245 580 человек.

Число выздоровевших и умерших
Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 6 781, до 1 016 202. По данным штаба, доля вылечившихся вновь сократилась, уменьшившись до 79,1% от общего числа инфицированных.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 306 пациент в Москве, 309 в Ростовской области, 251 в Санкт-Петербурге, 250 в Московской области, 229 в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 36 пациентов в Санкт-Петербурге, 30 в Москве, 10 в Ростовской области, девять в Московской области, семь в Ямало-Ненецком АО.

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