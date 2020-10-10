Цену квадратного метра жилплощади в Бердске установил мэр Евгений Шестернин

На эту стоимость опирается власть при покупке жилья или предоставлении субсидии на строительство из бюджета. Цена ниже рыночной, хоть и выросла более чем на 2000 рублей. Переселенцам из аварийных домов положено меньше.

Власть определяет стоимость квадрата жилья и для покупки переселенцам из аварийных домов

Мэр Бердска Евгений Шестернин установил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на территории Бердска на третий квартал 2020 года. Соответствующее постановление глава подписал 2 октября. Если город будет давать деньги на покупку квартир молодым семьям, то из расчета 48 301 рубль.

- Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории города Бердска на III квартал 2020 года для расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, в размере 48 301 рубль, - говорится в постановлении.

Квадратные метры для покупки жилья молодым семьям, участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам катастрофы ЧАЭС, жителям Севера и других льготникам стоят дороже, чем для переселенцев их аварийных. Например, на третий квартал 2019 года для этих категорий была установлена стоимость квадрата в размере 46 129 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Этот норматив предназначен для расчета размера социальных выплат. Он учитывается при покупке либо строительстве жилых помещений за счет денег из федерального бюджета. Но покупать или строить жилье участникам программ приходится по рыночной цене. Сумма рассчитывается ежеквартально в соответствии с п.13 Правил предоставления молодым семьям соцвыплат на приобретение либо строительство жилья и их использования в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Для переселенцев дешевле

В первом полугодии 2020-го жителям идущих под снос домов город покупал жилье из расчета 43,3 тыс. рублей за квадрат, что ниже рыночной стоимости в новостройках.

— Стоимость квадратного метра установлена программой еще в 2018 году и она неизменна до 2021 года (до принятия программы в июле 2018-го кв. метр стоил чуть больше 39 тыс. рублей — прим. ред.). Устанавливать цену на квартал необходимо для подготовки заявки на получение субсидии. Цифра остается неизменной на период реализации программы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по управлению жилищным фондом УЖКХ Юлия Цибулько.

По ее словам, город подавал в региональное правительство заявку на расселение пяти многоквартирных домов. Но денег утвердили в бюджете только на три дома. В 2020 году Бердск получит на приобретение квартир для переселенцев 42 млн 580 тыс. рублей. Из этой суммы 10 млн 516 тыс. рублей — средства бердского бюджета.

Таким образом, остались без финансирования два аварийных дома, запланированные под снос на 2020 год, плюс к этому в 2019-м два дома официально признаны непригодными для жилья. Это жилье будут расселять, скорее всего, позже. Как отметила Цибулько, Бердск продлевает муниципальную программу расселения в соответствии с областной до 2022 года.

За 10 лет работы программы на расселение бердских аварийных домов потрачено более 1 млрд рублей. Только с 2007-го по 2017 год переехали в новостройки 2042 бердчанина, коим предоставили 952 жилых помещения общей площадью 31 833 кв. метров. Контролирующие органы признали, что город эффективно израсходовал программные деньги.

В 2019 году переселили 37 бердских семей из 5 аварийных домов за 75 млн рублей. Тогда в списке значилось 10 жилых строений, признанных непригодными для проживания. Впрочем, не все переселенцы согласились на предоставляемые городом квартиры. Некоторые пошли в суд, чтобы получить денежную компенсацию и самим приобрести жилье.

Список аварийных домов, подлежащих расселению в Бердске:

2020 год

ул. К. Маркса, 10

ул. Комсомольская, 2Б

ул. Лизы Чайкиной, 6

2021 год

ул. Энергетическая, 7

ул. Энергетическая, 9



ул. Попова, 17ул. Комсомольская, 2Аул. Центральная, 1

Если денег на расселение указанных домов в следующем году Бердск не получит, от внесет их в программу-2022.

В 2020 году в проекте бюджета Новосибирской области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований, в том числе в Бердске. Кроме того, по заявке 2020 года заключено соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных мероприятий – 2021 год.