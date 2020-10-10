Особенности седьмой родительской Покровской субботы в 2020 году. Что нужно отвезти на кладбище в этот день?

Покровская родительская суббота не имеет точной даты. По традиции она отмечается в первую субботу накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы. В 2020 году поминальный день выпадает на 10 октября. Родительская суббота предназначена для вспоминания об усопших родных и близких, которые покинули этот мир по воле Божьей.

На кладбище не надо забывать о молитве

Особенности Покровской родительской субботы

История гласит, что изначально Покровская родительская суббота была установлена в честь памяти погибших во время битвы в Казани, что произошла в 1552 году. Такое решение было принято царем Иваном Грозным.

Церковь признала данную субботу поминальным днем только спустя 40 лет, подтвердив официальным документом, который заверил патриарх Иов. Со временем в Покровскую родительскую субботу стали поминать не только воинов, но и всех православных, которые умерли собственной смертью.

Покровская суббота является седьмым по счету поминальным днем в церковном календаре. В эти дни в храмах проходят панихиды, во время которых произносится молитва, что помогает освободить души усопших от земных грехов и тем самим облегчить существование в ином мире.

Покровскую поминальную субботу величают родительской, поскольку принято в этот день в первую очередь молитвенно вспоминать об усопших родственниках.

Как рекомендуется провести Покровскую родительскую субботу

Панихида проходит в церкви вечером в пятницу накануне Покровской родительской субботы. Церковь гласит, что поминальная молитва – это единственное, чем может помочь живой человек своему покойному родственнику. Считается, что молитвой можно испросить у Господа прощение за покойного за все его плохие деяния на земле, тем самим избавить душу от тяжести содеянного и облегчить загробные наказания.

В субботу, 10 октября, вся семья может сходить в церковь и подать записку с именами усопших, чтобы они были упомянуты в молитве. Принято класть записку с корзинку с продуктами, которые являются милостыней. Зачастую это вино, хлеб, печенье, сладости и фрукты. На следующий день все собранные во время родительской субботы продукты церковь раздает бедным и нуждающимся.

В самой записке можно указать имена всех близких и родных покойных людей, помимо тех, кто покончил жизнь самоубийством. Панихида за такими покойниками не проходит.

Если лично посетить церковь не получается, то можно самостоятельно дома поставить перед иконами свечу и прочесть молитву об усопших.

Чем принято заниматься в Покровскую родительскую субботу

Желательно в Покровскую родительскую субботу сходить на кладбище. Разрешается в этот день убраться на могиле усопшего и поставить живые цветы.

В Покровскую родительскую субботу запрещается:

плакать и горевать о покойном, ведь этим его душе можно только навредить. Хорошо говорить о радостных вещах и вспомнить об усопшем добрым словом;

есть и распивать спиртные напитки у могилы. Если есть желание таким способом помянуть, то сделать это лучше дома. А на кладбище можно раздать милостыню другим людям и попросить их помолиться об усопшем;

кричать, выяснять отношения, говорить о проблемах;

шуметь и слушать музыку, говорить по телефону на кладбище.

Придя домой, в Покровскую родительскую субботу приветствуется проведение поминальной трапезы. На столе обязательно должна присутствовать кутья, которая символизирует вечную жизнь.

Источник: rsute.ru