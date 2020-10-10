Задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

В соцсетях появилось фото, на котором видно, как задержали супругу Алмазбека Атамбаева — Раису, а также их сыновей Кадыра и Сейида. К их дому прибыл спецназ.

В соцсетях появилось фото, на котором видно, как задержали супругу Алмазбека Атамбаева Раису Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на его партию. Ранее агентство сообщало, что к дому Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от Бишкека прибыл спецназ. В соцсетях появилось фото, на котором видно, как задержали супругу Алмазбека Атамбаева Раису, а также их сыновей Кадыра и Сейида.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Посадят надолго или расстреляют? Ответить