Задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

18:18
10.10.2020
Фото: t.me/sputnik_kyrgyzstan
В соцсетях появилось фото, на котором видно, как задержали супругу Алмазбека Атамбаева — Раису, а также их сыновей Кадыра и Сейида. К их дому прибыл спецназ.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на его партию.
Ранее агентство сообщало, что к дому Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от Бишкека прибыл спецназ.
В соцсетях появилось фото, на котором видно, как задержали супругу Алмазбека Атамбаева Раису, а также их сыновей Кадыра и Сейида.
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