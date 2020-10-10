Блэкаут: 1500 домов остались без света в Новосибирске

В Новосибирске 1425 домов остались без света из-за аварии

Полторы тысячи домов остались без света из-за аварий в Новосибирске. В Кировском районе электричество отключили в 486 домах. В поселке Плановый на ОбьГЭС свет исчез в 949 домах. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Отключения произошли на улицах Тульская, Изыскателей, Тракторная, Социалистическая и в нескольких прилегающих к ним. В сумме электроэнергия пропала в 486 домах.

Свет отключили в 949 зданиях посёлка Плановый в ОбьГЭС. Здесь свет исчез в 14:30. Проблема коснулась улиц Барьерной, Универсальной, Часовой, Бердышева, Быстрой и нескольких соседних.

Причины аварий неизвестны.