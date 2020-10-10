Приютите кто-нибудь на зиму Люську. Она - символ жизни. Фото

Может, кто услышит призыв и возьмет собачку в частный дом, на передержку. Мы с женой уже старики, недавно похоронили своего питомца, да и живем в Новосибирске. Поэтому забрать себе Люську не можем.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:

Как-то в конце лета обращался к зоозащитникам, в редакцию газеты по поводу собачки Люськи, которая весной-летом и в теплые месяцы осени проживает на территории СНТ Восток-2. Собачка стерилизована, не агрессивна. Садоводы ее подкармливают, не обижают. Этим летом к ней примкнула рыженькая собачонка. Но потом она неожиданно исчезла.

В беседе с одним из жителей СНТ выяснилось, что БОМЖИ зимой ловили и убивали собак для еды, у него тоже собаку со двора увели и съели. Уже лет 8-9 Люська как бы является символом выживания. Зимует она не известно где, видимо на территории бывшего завода. Весной на дачах она появляется тощей, видимо с кормежкой туго. Собака уже стареет и ей трудно будет пережить холод, голод.

Поэтому не один раз обращался с призывом в приют, но они меня без объяснения в соц. сетях заблокировали. Может, кто услышит призыв и возьмет собачку в частный дом, на передержку. Мы с женой уже старики, недавно похоронили своего питомца, да и живем в Новосибирске. Поэтому забрать себе Люську не можем, но очень беспокоимся о ее судьбе. Возможно найдутся добрые люди и пристроят собаку дожить свой век. Спасибо, если услышите.