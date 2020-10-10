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11 октября 2020 - Харитонов день: что нужно делать в этот праздник и что категорически запрещено

22:38 10.10.2020 Фото: Википедия
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По народным поверьям, после 11 октября не следовало есть ягоды, даже если были поспевшие.

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Преподобный Харитон проживал в Иконии (современный турецкий город Конье) в период правления римского императора Аврелиана, в IV веке

На Руси Харитонов день считался недобрым, верили, что лучше его провести дома в спокойно обстановке, чтобы ненароком не накликать беду на всю семью.

11 октября (24 октября по старому стилю) православные верующие почитают память святого Харитона Исповедника, епископа Иконийскогого.

Преподобный Харитон проживал в Иконии (современный турецкий город Конье) в период правления римского императора Аврелиана, в IV веке. Как и многие христиане, он подвергся гонениям со стороны идолопоклонников и пострадал за веру в своем родном городе.

Примером для него была христианская мученица Фекла, которая тоже была родом из Иконии. Он искренне жаждал мученической кончины, но прежний император был убит, а новый не стал преследовать христиан и отпустил святого.

После чего Харитон решил посвятить остаток жизни служению Богу. На­прав­ля­ясь в Иеру­са­лим, он по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков. Они свя­за­ли его и бро­си­ли в пе­ще­ру. От смерти Харитона спасло то, что в пещеру вползла змея и своим ядом отравила сосуд с вином, выпив которое разбойники погибли.

Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон, поблагодарив Бо­га, решил остаться жить в пещере. Вскоре у него появились последователи, и на месте его чудесного спасения возникла знаменитая в Палестине Фаранская лавра, для которой Харитон составил строгий устав.

Вскоре, стремясь к уединению, преподобный покинул обитель и ушел в пустыню. На новом месте жительства Харитоном была основаны Иерихонская лавра в пещерах Сорокадневной горы, а затем на третьем месте уединения — Суккийская лавра.

В конце жизни святой подвизался в пещере на горе, близ Суккийской обители. Но желая умереть на месте начала своих отшельнических подвигов, он вернулся в Фаранскую лавру, где скончался около 350 года. Был погребен в церкви, построенной на месте пещеры разбойников.

В народе Харитонов день считался неудачным, поэтому крестьяне старались проводить его дома, по возможности даже не выходить во двор, избегая дурного глаза. При этом даже дома следовало соблюдать определенные правила. Например, в этот день не рекомендовалось заниматься домашними делами и нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.

Опасались в Харитонов день кареглазых, а еще больше черноглазых людей. Считалось, что они более склонны к колдовству, чем светлоглазые. Были те, кто нарушал запреты и тайком навещал деревенских ведуний и знахарок. Чаще это касалось тех, кому предстояла в скором времени свадьба. Жених и невеста втайне от всех несли ведунье пирог и мед, чтобы злые чары не нарушили планов бракосочетания.

По народным поверьям, после 11 октября не следовало есть ягоды, даже если были поспевшие. Легенда гласит, что за три дня до праздника Покрова, то есть 11 октября, сам дьявол плевал на все ягоды. Тот, кто вкусит любую, будет очень тяжело болеть от его ядовитой слюны.

Источник: https://lt.sputniknews.ru/

харитонов день
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