10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Выявили новые симптомы СOVID-19: они поражают своей неочевидностью

22:51 10.10.2020 Фото: pixabay
0

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

% name% title
Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Выявили новые симптомы СOVID-19: они поражают своей неочевидностьюМаксимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии выявили за сутки на 10 октября в РоссииЕщё 63 новостей

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

коронавирус новые симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы переболели ковид? Какие симптомы были у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосле служебного романа 37-летняя невеста Светлана вышла замуж за 31-летнего Евгения Карепина в Бердске. У обоих второй брак и есть дети
22:56 10-10-2020
После служебного романа 37-летняя невеста Светлана вышла замуж за 31-летнего Евгения Карепина в Бердске. У обоих второй брак и есть дети
Выявили новые симптомы СOVID-19: они поражают своей неочевидностью
22:51 10-10-2020
Выявили новые симптомы СOVID-19: они поражают своей неочевидностью
11 октября 2020 - Харитонов день: что нужно делать в этот праздник и что категорически запрещено
22:38 10-10-2020
11 октября 2020 - Харитонов день: что нужно делать в этот праздник и что категорически запрещено
Приютите кто-нибудь на зиму Люську. Она - символ жизни. Фото
21:49 10-10-2020
Приютите кто-нибудь на зиму Люську. Она - символ жизни. Фото
Блэкаут: 1500 домов остались без света в Новосибирске
18:58 10-10-2020
Блэкаут: 1500 домов остались без света в Новосибирске
Путин: в большой политике нет друзей
18:44 10-10-2020
Путин: в большой политике нет друзей
Особенности седьмой родительской Покровской субботы в 2020 году. Что нужно отвезти на кладбище в этот день?
18:37 10-10-2020
Особенности седьмой родительской Покровской субботы в 2020 году. Что нужно отвезти на кладбище в этот день?
Задержали экс-президента Киргизии Атамбаева 1
18:18 10-10-2020
Задержали экс-президента Киргизии Атамбаева
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 10 октября и как стоит провести этот поминальный день
18:14 10-10-2020
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 10 октября и как стоит провести этот поминальный день
Как бороться с запотевшими стеклами в машине
18:06 10-10-2020
Как бороться с запотевшими стеклами в машине