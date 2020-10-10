Выявили новые симптомы СOVID-19: они поражают своей неочевидностью

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.