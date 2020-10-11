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Общество / Стиль жизни

Теплые поздравления с Днем сельского хозяйства 11 октября 2020 года

08:46 11.10.2020 Фото: pixnio.com
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Указом Президента от 31 мая 1999 года каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Как это не покажется странным, но все люди хотят есть. И не иногда, а каждый день. Но люди привыкли к тому, что полки магазинов всегда полны разнообразных продуктов и зачастую не ценят труд работников сельского хозяйства, тех, кто обеспечивает всю страну продовольствием. И это не обязательно работники крупных агропромышленных комплексов, это люди, которые всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию для потребления обществом. Они обеспечивают всех нас свежим молоком и мясом, фруктами и овощами... Оценив роль сельского хозяйства и ее переработки в жизни страны указом Президента от 31 мая 1999 года каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.

Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на всё хватает сил.

За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.

На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.

Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.

За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,

Добром пусть отзовется к вам страна...
И будут счастливы, здоровы ваши дети!

В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо всего народа! Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, хлеборобы! Пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете.

Сегодня поздравим великих людей.

Работы ведь в мире не сыщешь сложней:
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.

Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.

Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,

Так пусть же во всём вам, всегда и везде
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!

Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,

Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!

На сельском хозяйстве
Стоит вся Россия!
В нем наше богатство
И в нем наша сила.

Мы вас поздравляем,

Желаем удачи!
Ваш труд для страны
Очень многое значит!

Пусть будет здоровье
И в семьях достаток,
И будет достойной
За труд ваш оплата!

Желаю вам большого урожая,

Чтоб непрерывно возрастал доход,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень урожайным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!

Вас мы сердечно поздравляем

С вашим профессиональным днем!
Удачи вам во всём желаем —
В работе и в кругу родном.

Пусть будет дружною команда,
В работе помогает смех.
Страну снабжайте вы товаром,
Кормите жителей вы всех.

Желаем крепкого здоровья,

И не хворать, и не болеть.
Желаем быть всегда примером
И все преграды одолеть.

С Днём работника сельхоза!
Пусть успехи бьют ключом,
Чтоб в жару и в дождь, в морозы —
В настроении боевом.

Пусть удача не подводит,

А в душе живёт тепло,
Чтобы всё, что происходит,
Вам на пользу только шло!

О хлебе думая насущном,
Не обойдешь вниманьем вас,
Тех, кто в заботе добродушной
Дарами поля кормит нас!

Тех, кто на фермах днем и ночью

Следит, чтоб вырос молодняк,
Кто качественного роста хочет
И не умеет кое-как.

Работник сельского хозяйства,
По сути, ты кормилец наш.
Ты жизнь на труд тяжелый тратишь,
Но своей доли не предашь.

Перерабатывая в чудо

Исходный матерьял земли,
Ты к Богу ближе всех как будто,
Ты пашешь, чтоб мы есть могли!

Ведь мы приходим в супермаркет
И покупаем в таре всё,
Мы пот со лба не вытираем,
Нам пыль столбом не бьет в лицо.

Мы и не думаем о тех, кто

На фермах и зернотоках,
Мы кушаем, роняем крошки
И смотрим вес свой на весах.

Но в праздник ваш, лишь раз в году
Отложим в сторону еду
И скажем: сельский наш кудесник,
Будь счастлив, будь богат и честен!

Ведь качество твоей работы —

Здоровье наше на года!
Ты наш оплот, твоя забота
О нас воздастся навсегда!

Поздравляем тех, кто точно знает,
О том, как в поле просо созревает!
За вас, трудиться кто умеет,
Да сил своих нисколько не жалеет!
Работы вам полегче и дождей побольше,

А раз зима, так отдохнуть подольше.
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!
Работа не волк, говорят там и тут.
У вас же и волки пусть в лес не сбегут!

Источник: pozdravok.ru

День сельского хозяйства поздравления праздник стихи
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Поздравляем тех, кто точно знает, о том, как в поле просо созревает!

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