Теплые поздравления с Днем сельского хозяйства 11 октября 2020 года

Как это не покажется странным, но все люди хотят есть. И не иногда, а каждый день. Но люди привыкли к тому, что полки магазинов всегда полны разнообразных продуктов и зачастую не ценят труд работников сельского хозяйства, тех, кто обеспечивает всю страну продовольствием. И это не обязательно работники крупных агропромышленных комплексов, это люди, которые всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию для потребления обществом. Они обеспечивают всех нас свежим молоком и мясом, фруктами и овощами... Оценив роль сельского хозяйства и ее переработки в жизни страны указом Президента от 31 мая 1999 года каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Пусть на всё хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
Будет меньше пусть преград.
Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.
За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,
И будут счастливы, здоровы ваши дети!
В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо всего народа! Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, хлеборобы! Пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете.
Сегодня поздравим великих людей.
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.
Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.
Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!
Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.
Здоровья вам и сил в избытке,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!
На сельском хозяйстве
Стоит вся Россия!
В нем наше богатство
И в нем наша сила.
Мы вас поздравляем,
Ваш труд для страны
Очень многое значит!
Пусть будет здоровье
И в семьях достаток,
И будет достойной
За труд ваш оплата!
Желаю вам большого урожая,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень урожайным каждый год.
Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!
Вас мы сердечно поздравляем
Удачи вам во всём желаем —
В работе и в кругу родном.
Пусть будет дружною команда,
В работе помогает смех.
Страну снабжайте вы товаром,
Кормите жителей вы всех.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем быть всегда примером
И все преграды одолеть.
С Днём работника сельхоза!
Пусть успехи бьют ключом,
Чтоб в жару и в дождь, в морозы —
В настроении боевом.
Пусть удача не подводит,
Чтобы всё, что происходит,
Вам на пользу только шло!
О хлебе думая насущном,
Не обойдешь вниманьем вас,
Тех, кто в заботе добродушной
Дарами поля кормит нас!
Тех, кто на фермах днем и ночью
Кто качественного роста хочет
И не умеет кое-как.
Работник сельского хозяйства,
По сути, ты кормилец наш.
Ты жизнь на труд тяжелый тратишь,
Но своей доли не предашь.
Перерабатывая в чудо
Ты к Богу ближе всех как будто,
Ты пашешь, чтоб мы есть могли!
Ведь мы приходим в супермаркет
И покупаем в таре всё,
Мы пот со лба не вытираем,
Нам пыль столбом не бьет в лицо.
Мы и не думаем о тех, кто
Мы кушаем, роняем крошки
И смотрим вес свой на весах.
Но в праздник ваш, лишь раз в году
Отложим в сторону еду
И скажем: сельский наш кудесник,
Будь счастлив, будь богат и честен!
Ведь качество твоей работы —
Ты наш оплот, твоя забота
О нас воздастся навсегда!
Поздравляем тех, кто точно знает,
О том, как в поле просо созревает!
За вас, трудиться кто умеет,
Да сил своих нисколько не жалеет!
Работы вам полегче и дождей побольше,
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!
Работа не волк, говорят там и тут.
У вас же и волки пусть в лес не сбегут!
Источник: pozdravok.ru