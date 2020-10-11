Теплые поздравления с Днем сельского хозяйства 11 октября 2020 года

Указом Президента от 31 мая 1999 года каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Как это не покажется странным, но все люди хотят есть. И не иногда, а каждый день. Но люди привыкли к тому, что полки магазинов всегда полны разнообразных продуктов и зачастую не ценят труд работников сельского хозяйства, тех, кто обеспечивает всю страну продовольствием. И это не обязательно работники крупных агропромышленных комплексов, это люди, которые всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию для потребления обществом. Они обеспечивают всех нас свежим молоком и мясом, фруктами и овощами... Оценив роль сельского хозяйства и ее переработки в жизни страны указом Президента от 31 мая 1999 года каждое второе воскресенье октября считается Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Всех, кто сельскому хозяйству

Жизнь и труд свой посвятил.



Поздравляю с днем чудесным,Пусть на всё хватает сил.

За работу вам спасибо,

Ведь вы кормите народ.

Я желаю вам здоровья

И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,

Душу греет результат.



На пути к победам виднымБудет меньше пусть преград.

Сельхозработники, нижайший вам поклон

За тяжкий труд и вечные заботы.

Спасибо за создание всех благ,

За вашу важную и сложную работу.

За труд тяжелый честь вам и хвала.

Пусть будут добрыми все ранние рассветы,



Добром пусть отзовется к вам страна...И будут счастливы, здоровы ваши дети!

В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.

Пусть радует земля своей отдачей.

Пусть будет радостно, отрадно на душе.

И всех вам благ, а как еще иначе?!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! От души желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо всего народа! Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а, главное, свежим и вкусным хлебом. С праздником, хлеборобы! Пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете.

Сегодня поздравим великих людей.



Работы ведь в мире не сыщешь сложней:И скот содержать, и собрать урожай,И переработать, чтоб сытым был край.

Поздравим работников отрасли той,

Которая стала давно основной

Для жизни людской. И пускай этот труд

Всегда уважают, и ценят, и чтут.

Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,



Так пусть же во всём вам, всегда и вездеУдача сопутствует, просто везет.И счастье пусть вас непременно найдет!

Спасибо всем, кто сеет, пашет,

Кто бережет посевы наши,

Их обрабатывает с толком,

Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,



Чтоб на работу шли с улыбкой,Погоды ясной ежедневноИ атмосферы вам душевной!

На сельском хозяйстве

Стоит вся Россия!

В нем наше богатство

И в нем наша сила.

Мы вас поздравляем,



Желаем удачи!Ваш труд для страныОчень многое значит!

Пусть будет здоровье

И в семьях достаток,

И будет достойной

За труд ваш оплата!

Желаю вам большого урожая,



Чтоб непрерывно возрастал доход,И чтобы люди труд ваш уважали,Был очень урожайным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,

Достатка и везения во всем,

Желаю вам наград и много премий

За ваш успех в таком труде большом!

Вас мы сердечно поздравляем



С вашим профессиональным днем!Удачи вам во всём желаем —В работе и в кругу родном.

Пусть будет дружною команда,

В работе помогает смех.

Страну снабжайте вы товаром,

Кормите жителей вы всех.

Желаем крепкого здоровья,



И не хворать, и не болеть.Желаем быть всегда примеромИ все преграды одолеть.

С Днём работника сельхоза!

Пусть успехи бьют ключом,

Чтоб в жару и в дождь, в морозы —

В настроении боевом.

Пусть удача не подводит,



А в душе живёт тепло,Чтобы всё, что происходит,Вам на пользу только шло!

О хлебе думая насущном,

Не обойдешь вниманьем вас,

Тех, кто в заботе добродушной

Дарами поля кормит нас!

Тех, кто на фермах днем и ночью



Следит, чтоб вырос молодняк,Кто качественного роста хочетИ не умеет кое-как.

Работник сельского хозяйства,

По сути, ты кормилец наш.

Ты жизнь на труд тяжелый тратишь,

Но своей доли не предашь.

Перерабатывая в чудо



Исходный матерьял земли,Ты к Богу ближе всех как будто,Ты пашешь, чтоб мы есть могли!

Ведь мы приходим в супермаркет

И покупаем в таре всё,

Мы пот со лба не вытираем,

Нам пыль столбом не бьет в лицо.

Мы и не думаем о тех, кто



На фермах и зернотоках,Мы кушаем, роняем крошкиИ смотрим вес свой на весах.

Но в праздник ваш, лишь раз в году

Отложим в сторону еду

И скажем: сельский наш кудесник,

Будь счастлив, будь богат и честен!

Ведь качество твоей работы —



Здоровье наше на года!Ты наш оплот, твоя заботаО нас воздастся навсегда!

Поздравляем тех, кто точно знает,

О том, как в поле просо созревает!

За вас, трудиться кто умеет,

Да сил своих нисколько не жалеет!

Работы вам полегче и дождей побольше,



А раз зима, так отдохнуть подольше.Всегда успеха и во всем!Отличным пусть, огромным будет дом.Красивой жизни, яркой в нем!Работа не волк, говорят там и тут.У вас же и волки пусть в лес не сбегут!

Источник: pozdravok.ru