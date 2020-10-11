Должны ли магазины раздавать маски покупателям?

В бердском "Магните" выдают покупателям бумажные одноразовые маски

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионах начали ужесточать масочный режим. Граждан обязывают использовать средства индивидуальной защиты (СИЗы) органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, помещениях объектов розничной торговли, медицинских организациях, органах власти и объектах транспортной инфраструктуры.

Речь идет о медицинских масках, которые власти заставляют граждан носить принудительно, наказывая лиц, которые игнорируют это требование, штрафам. При этом приобретать маски приходится самостоятельно. Можно предположить, если произойдет авария или техногенная катастрофа (к примеру, радиационное или химическое заражение), то гражданам придется самим позаботиться об обеспечении себя противогазами и костюмами химзащиты, приобретая их в магазине хозтоваров.

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты органов дыхания

Все средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются на классы. Классификация СИЗов установлена ГОСТ 12.4.011-89 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». К средствам защиты органов дыхания отнесены противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки. Медицинские маски в ГОСТе не упоминаются.

Средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. При этом на такие средства защиты должна наноситься маркировка в соответствии с установленными требованиями. В частности, дата выпуска. Указанные средства должны иметь сведения о защитных свойствах, а также инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения.

Правила поведения, обязательные при введении режима повышенной готовности

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2020 N 417 утверждены правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правила возлагают на граждан обязанность использовать средства индивидуальной защиты при условии их предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципалитетами и организациями.

В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, на организации возлагается обязанность по предоставлению работникам и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Под организациями понимаются, в том числе магазины и иные предприятия торговли.

Магазины обязаны обеспечивать покупателей средствами индивидуальной защиты

В случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации магазины должны обеспечивать граждан средствами индивидуальной защиты. В этой связи требования региональных властей об использовании индивидуальных средств защиты, в то время как граждане ими не обеспечены, нельзя признать правомерными. Более того, в соответствующих распоряжениях не разъясняется, какие именно СИЗы граждане должны использовать.

Что касается отказа продавцов магазинов обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты, то распоряжения региональных властей не содержат запрета на отпуск товаров покупателям без масок. Разъяснения же Роспотребнадзора носят рекомендательных характер, поскольку не являются нормативно-правовыми актами, не содержат правовых норм и не устанавливают права и обязанности участников гражданского оборота.

Жалоба на отказ магазина в обслуживании покупателя без защитных средств

В случае отказа в обслуживании следует зафиксировать отказ. Это можно сделать с помощью камеры мобильного телефона. Необходимо также подробно описать произошедшее в книге отзывов и предложений, указав дату и время, фамилию продавца и причину отказа в обслуживании. Нужно также обратиться с претензией к владельцу магазина (организации или индивидуальному предпринимателю), ответ на которую обязаны дать в десятидневный срок, разъяснили в юридическом центре "Кирпиков и партнеры", специализирующемся на защите прав потребителей.

С жалобами на действия продавцов, отказывающих в обслуживании гражданам без средств индивидуальной защиты, необходимо обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру. В жалобе следует изложить обстоятельства отказа и потребовать принять предусмотренные меры. Бездействие должностных лиц Роспотребнадзора обжалуется в органы прокуратуры, а непринятие мер прокурорского реагирования – вышестоящему прокурору.