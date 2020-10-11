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Общество / Стиль жизни

11 октября: Какой сегодня праздник, что нельзя делать в этот день

01:56 11.10.2020
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Категорически нельзя носить вещи синего цвета, в противном случае начнется черная полоса в жизни.

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Это день наши предки еще называли Харитоновы и считали его опасным

11 октября в народе вспоминают былинного богатыря Илью Муромца. Прообразом героя-воина является силач Илия Печерский, который был родом из Мурома и принял монашество в Киево-Печерской лавре.

Это день наши предки еще называли Харитоновы и считали его опасным, поэтому старались не выходить из дома. Нельзя было выметать ссор из избы, чтобы по мусору злые люди не могли напустить беду.

11 октября строго запрещено ссориться и мстить своим обидчикам. Иначе это обратится против вас. Категорически нельзя носить вещи синего цвета, в противном случае начнется черная полоса в жизни. Также следует отказаться от новых дел и дальних поездок.

А еще люди избегали есть любые ягоды, чтобы беду на себя не накликать.

Источник: izvmor.ru

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