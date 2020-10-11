Поражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске

Количество заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии среди бердчан приближается к 350.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента из Бердска

По данным оперативного штаба, на 11 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 639 жителей города, из них детей - 312.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 20 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 11 октября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 344 случая заболевания коронавирусом.