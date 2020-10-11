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Поражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске

10:17 11.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии среди бердчан приближается к 350.

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Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента из Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на 11 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 639 жителей города, из них детей - 312.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 20 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 11 октября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 344 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение пациент тест
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От редакции

Самое страшное еще впереди?

Аноним, 11 октября 2020 11:04
НВР:
Что страшного то... Как жили так и живём, от болезней всегда умирали, всё дело в том, что страх на людей пытаются нагнетать через средства информации... А простым людям уже всё равно...

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