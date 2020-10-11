Поражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске

Сюжет: Вторая волна COVID-19
По данным оперативного штаба, на 11 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 639 жителей города, из них детей - 312.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 20 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На утро воскресенья, 11 октября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 344 случая заболевания коронавирусом.
Что страшного то... Как жили так и живём, от болезней всегда умирали, всё дело в том, что страх на людей пытаются нагнетать через средства информации... А простым людям уже всё равно...