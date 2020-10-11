Запретили китайцам заходить на выставку шапок в Новосибирске

На объявлении, которое повесили на входе, рядом с текстом размещена перечеркнутая фотография мужчины с лицом азиатского типа.

Китайцам в Новосибирске запретили посещать выставку шапок

Китайцам запретили посещать выставку-продажу шапок, которая проходила 7-10 октября, в ДК «Прогресс». Объявление с подобным текстом появилось на двери, ведущей к выставке.

«Уважаемые китайцы, которые прилетели из своего края! Мы беспокоимся за наших посетителей, поэтому вход на выставку "1000 шапок" для вас строго запрещён. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашей выставки. Просим прощения за предоставленные неудобства», — гласит объявление, текст и фото которого распространили в новосибирских СМИ читатели.

При этом рядом с текстом размещена фотография мужчины с лицом азиатского типа, которое перечеркнуто.

В ДК «Прогресс» сообщили, что не знают о подобных запретах. Организатором выставки «1000 шапок» выступает красноярская фирма. Предполагают, что компания таким образом решила привлечь внимание к своей выставке, опубликовав компрометирующее объявление.