Космонавты пожаловались на сломанный туалет в российской части МКС

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сейчас пользуются американской уборной, которую привез в октябре грузовой корабль Cygnus.

В российском модуле на МКС сломался туалет

Туалет сломался на Международной космической станции в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, космонавты пользуются уборной на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

В настоящее время на МКС два туалета российского производства - в модулях "Звезда" и Tranquility. Еще один туалет - американского производства - привез в октябре грузовой корабль Cygnus, его планируется установить в Tranquility.

В субботу вечером Анатолий Иванишин сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами о неисправности в туалете модуля "Звезда".

"По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) информацию (разработчикам) передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", - сказал космонавтам специалист центра.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.