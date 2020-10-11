11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Перестрелку с полицейскими устроили собиратели конопли. Одного нейтрализовали

09:55 11.10.2020 Фото: МВД
0

Двое сборщиков наркосодержащих растений напали на полицейских в Приморье, когда их застали на месте преступления.

% name% title
Конопля растет гектарами. Ее уничтожаю с помощью военной техники

Двое мужчин, собиравших маньчжурскую коноплю на полуострове Клерка в Хасанском районе Приморского края напали на сотрудников полиции, которые застали их на месте преступления.

Правоохранители получили информацию о культивировании и сборе наркосодержащих растений и отправились на место, чтобы ее проверить. Оперативные данные оказались верными.

Граждане, собиравшие коноплю заметили полицейских и начали стрелять. Чтобы отразить нападение сотрудники органов тоже открыли огонь из табельного оружия.

"В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Как стало известно, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он может стать фигурантом нового уголовного дела о незаконном обороте наркотиков (часть 3 статьи 228 УК РФ). Вопрос о его возбуждении уже решается. Ему также предстоит ответить и за применение насилия к представителям власти.

конопля нападение наркотик открыли огонь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Прикрыли бизнес?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горел почти 2 часа мазут в резервуаре на проспекте Строителей в новосибирском Академгородке
12:04 11-10-2020
Горел почти 2 часа мазут в резервуаре на проспекте Строителей в новосибирском Академгородке
Деньги на выплаты семьям с детьми отправил в регионы Мишустин. Кому положены пособия?
11:49 11-10-2020
Деньги на выплаты семьям с детьми отправил в регионы Мишустин. Кому положены пособия?
Война в Карабахе: Погибли 5 мирных жителей и 28 ранены при обстреле азербайджанского города Гянджа
11:37 11-10-2020
Война в Карабахе: Погибли 5 мирных жителей и 28 ранены при обстреле азербайджанского города Гянджа
БердскСколько находится под "подозрением" на коронавирус жителей Бердска на 11 октября 2020?
11:25 11-10-2020
Сколько находится под
Запретили китайцам заходить на выставку шапок в Новосибирске
11:12 11-10-2020
Запретили китайцам заходить на выставку шапок в Новосибирске
Умер 18-летний водитель перевернувшейся Toyota Corona в Новосибирской области
10:59 11-10-2020
Умер 18-летний водитель перевернувшейся Toyota Corona в Новосибирской области
За "излишнюю сексуальность" заблокировал рекламу лука Facebook
10:48 11-10-2020
За
Новый способ кражи денег со счетов: Как теперь обманывают мошенники?
10:31 11-10-2020
Новый способ кражи денег со счетов: Как теперь обманывают мошенники?
БердскПоражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске 1
10:17 11-10-2020
Поражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске
Космонавты пожаловались на сломанный туалет в российской части МКС
10:12 11-10-2020
Космонавты пожаловались на сломанный туалет в российской части МКС