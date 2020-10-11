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За "излишнюю сексуальность" заблокировал рекламу лука Facebook

10:48 11.10.2020 Фото: Facebook
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Менеджер фермерской компании считает, что должно быть очень живое воображение, чтобы заподозрить луковицы в корзинке в сексуальности.

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Реклама содержала описание сорта и его качества

Социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании, расценив ее как "излишне сексуальную". Об этом сообщает телеканал CBS.

Реклама содержала описание сорта и его качества. К ней прилагалась фотография, на которой были изображены несколько луковиц в корзинке и одна в разрезе на переднем плане.

Через несколько минут публикация оказалась заблокирована, а владельцу аккаунта пришло уведомление о том, что снимок удален из-за "чрезмерной сексуальности".

"Должно быть очень живое воображение, чтобы определить это как что-то сексуальное", — отметил менеджер компании Джейсон Маклин.

Позже в администрации соцсети объяснили, что причиной блокировки стал автоматизированный алгоритм, который принял лук за сексуальный контент. Спустя несколько часов запись была разблокирована.

заблокирована контент лук сексуальность фермер
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