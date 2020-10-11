Новый способ кражи денег со счетов: Как теперь обманывают мошенники?

Клиента не просят сообщить данные его банковской карты или коды подтверждения операций, поступающие посредством смс-сообщений, что повышает его уровень доверия к звонящему «сотруднику банка».

Не разговаривайте с незнакомцами по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка

Управление МВД по Новосибирской области предупреждает о новых способах, используемых мошенниками, для хищения денежных средств с банковских счетов граждан.

Несмотря на развитие систем безопасности и повышение уровня осведомленности пользователей банковских продуктов, многие люди становятся жертвами злоумышленников, которые изобретают новые методы хищения денежных средств со счетов клиентов банков.

Один из таких методов основан на использовании популярных легальных программ для делегирования доступа, которые позволяют подключиться постороннему лицу к смартфону жертвы.

Изначально потенциальной жертве поступает звонок от неизвестного лица, представляющегося сотрудником банка, который сообщает о зафиксированных подозрительных транзакциях по счету клиента. В ходе общения клиенту сообщают, что банк заблокировал подозрительную операцию, но для окончательной ее отмены требуется содействие клиента. При этом клиента не просят сообщить данные его банковской карты или коды подтверждения операций, поступающие посредством смс-сообщений, что повышает его уровень доверия к звонящему «сотруднику банка».

Под предлогом необходимости проверки идентичности данных личного кабинета или удаления с устройства клиента вредоносного программного обеспечения его убеждают установить приложение, после чего сообщить ID программы. Как только пользователь сообщает номер идентификации для подключения, злоумышленники получают возможность получения доступа ко всей информации, хранящейся в телефоне или компьютере, а также возможность удаленно управлять самим устройством - осуществлять доступ в личный кабинет банка, совершать операции со счетом и перехватывать смс-сообщения, содержащие коды подтверждения транзакций.

Полиция и Сибирское ГУ Банка России рекомендуют:

1. Ни в коем случае не выполнять подобные просьбы.

2. Если уже установили подобное приложение по рекомендации «сотрудника банка» - безотлагательно его удалить.

3. Чтобы не стать жертвой мошенников, при любых подозрительных звонках от якобы сотрудников банка необходимо положить трубку, вручную набрать номер горячей линии банка и сообщить об инциденте. Телефон всегда указан на оборотной стороне банковской карты.