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Деньги на выплаты семьям с детьми отправил в регионы Мишустин. Кому положены пособия?

11:49 11.10.2020 Фото: government.ru
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В субботу правительство РФ приняло ряд важных решений, которые обсуждались на заседании кабмина 8 октября. В частности, о детских выплатах. На них дополнительно выделено 10 млрд рублей.

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Михаил Мишустин распределил 10 млрд рублей на детские пособия

В субботу правительство РФ приняло ряд важных решений, которые обсуждались на заседании кабмина 8 октября. В частности, о выплатах семьям с детьми, сообщили на сайте российского правительства 10 октября.

официально

  1. О внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и в распределение объемов субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденные приложением 34 (таблица 140 и таблица 62 соответственно) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме.

Решение правительства:
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

2. О выделении в 2020 году Минтруду России из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и распределении указанных средств

Принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Решение Правительства:
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", помощь семьям с детьми обсуждали члены кабинета министров 8 октября.

-По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты, - заявил премьер Михаил Мишустин. - Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей – на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

бюджет выплаты на ребенка кабмин помощь семьям Михаил Мишустин
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