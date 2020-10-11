Умер 18-летний водитель перевернувшейся Toyota Corona в Новосибирской области

В ночь на воскресенье он ехал из Красного Яра в направлении Новосибирска. По неизвестной пока причине совершил опрокидывание авто и скончался на месте от полученных травм.

Смертельное ДТП случилось ночью

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

-Сегодня, 11 октября, около 01.00 молодой человек в возрасте 18 лет, управляя автомобилем «Тойота Корона», следовал со стороны п. Красный Яр в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине совершил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия от полученных травм водитель автомобиля скончался на месте, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.

Сотрудниками полиции обстоятельства происшествия устанавливаются.