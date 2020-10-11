Сколько находится под "подозрением" на коронавирус жителей Бердска на 11 октября 2020?

Почти половина из них - дети. Еще у 20 бердчан взяли тесты на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Выздоровели и выписались за все время пандемии 322 пациента из Бердска.

Поражает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 11 октября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 11 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 639 жителей города, из них детей - 312.

Выздоровели и выписались за все время пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 20 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 11 октября, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 344 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск"