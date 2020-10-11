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Война в Карабахе: Погибли 5 мирных жителей и 28 ранены при обстреле азербайджанского города Гянджа

11:37 11.10.2020 Фото: twitter.com
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В минобороны Армении назвали это заявление дезинформацией. Несмотря на достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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В Гяндже пять человек погибли при попадании ракеты в многоквартирный дом

Ракета попала в многоквартирный жилой дом в азербайджанском городе Гянджа, он разрушен, пять человек погибли, 28 пострадали, заявили в генпрокуратуре республики.

О том, что второй по величине город страны – Гянджа – подвергся обстрелу с территории Армении, заявило в воскресенье утром минобороны Азербайджана. В минобороны Армении назвали это заявление дезинформацией.

В МЧС республики сообщили, что из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются.

Азербайджан и Армения с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов. При этом обе стороны свою причастность к этому отрицают.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

В пятницу в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

По итогам консультаций в субботу в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу вечером провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.

азербайджан Армения военное положение обстрел пять человек погибли
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