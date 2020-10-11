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Прыгали по голове: Подростки забили до смерти прхожего

13:02 11.10.2020 Фото: pixabay.com
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44-летнему мужчине несколько раз удавалось встать, но после пары шагов его настигали и продолжали колотить с еще большей жестокостью. Трагедия произошла в Петербурге.

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В Петербурге шестеро молодых людей забили до смерти прохожего. Подозреваемых задержали

Шестеро молодых людей до смерти избили 44-летнего прохожего в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге. Трое злоумышленников несовершеннолетние, самому старшему всего 19 лет. Подробности жестокой расправы сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, убийство произошло под утро. 44-летний Георгий был пьян, он проходил мимо группы молодых людей. Чем именно он привлёк их внимание, ещё неизвестно, но те напали на него и стали жестоко избивать. От криков проснулись жители ближайших домов, которые и вызвали полицию. Очевидцы сообщили, что пострадавший не мог отбиваться, а просто пытался сбежать. Ему несколько раз удавалось встать, но через несколько шагов его настигали и продолжали колотить с невероятной жестокостью: кто-то из молодых людей прыгал у мужчины на голове, а кто-то просто пинал ногами.

Проехавшая мимо машина спугнула бандитов, и те разбежались, приняв её за полицейскую. Пострадавшему тогда удалось встать, но вскоре молодые люди вернулись и начали его добивать. К приезду стражей порядка и скорой мужчина был мёртв. Злоумышленники пустились врассыпную, но скрыться им не удалось. Их доставили в отделение.

— Около 6:00 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о массовой драке у дома 14 на территории Ленсоветовский посёлка Шушары. Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили группу людей, избивающих одного мужчину. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи. В полицию для выяснения обстоятельств доставлены шесть граждан, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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От редакции

Почему подростки так жестоки?

Аноним, 11 октября 2020 13:17
Уроды, слов нет
Аноним, 11 октября 2020 13:41
Воспитание в семьях или скорее не воспитание??? Один ребенок -не ребенок. Воспитывались раньше дети в полных семьях и в больших .Рядом жили бабушки и дедушки-учили уважению старших. В школе нас воспитывали и учили-Уступи место в автобусе ?? а сейчас ни кто не уступит,а еще посадят своё ЧАДО рядом,а пожилой человек рядом стоит и падает. Смеются детки вслед пожилому или инвалиду.Что хотели и получили -эгоистов. Из одного хотели сделать -два и не одного не получилось.На нары -мест не хватает уже всем.

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