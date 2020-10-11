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"Мама дорогая! Это что за ужас!": напугала скульптура "Притяжение Луны" жителей Новосибирска

13:32 11.10.2020 Фото: vk.com
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Арт-объект представляет собой УАЗ, декорированный под космический корабль. Он появился на въезде в город со стороны Толмачево. Горожане оценили инсталляцию.

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Жители города в соцсетях встретили инсталляцию без особого энтузиазма

В Новосибирске появилась новая скульптурная композиция, испугавшая своим видом горожан. Это сценка покорения Луны на произведении отечественного автопрома.

На въезде в Новосибирск со стороны города Обь появилась необычная инсталляция. Она называется «Притяжение Луны», установили ее владельцы местного автосалона.

Жители города в соцсетях встретили инсталляцию без особого энтузиазма. «Мама дорогая! Это что за ужас!», «Пусть боятся?», «Кто-то же согласовал этот трэш установить», – такие комментарии оставляли под фото объекта подписчики группы «Типичный Новосибирск в соцсети «ВКонтакте». Впрочем, нашлись и защитники этого «произведения».

В местной группе «Город Обь Lite» в той же соцсети провели опрос, нравится ли горожанам новый арт-объект. Большинство участников выбрали вариант «нет»..

Инсталляция расположена по адресу: улица Станционная, 98/2. Она представляет собой старый УАЗик, декорированный различными элементами для имитации космического корабля. Рядом с ним для антуража установили фигуры космонавтов. Также для желающих отдохнуть около необычного арт-объекта обустроена небольшая зона с лавочками, урнами и подсветкой.

В дальнейшем благоустройство продолжат. Займутся им новосибирские предприниматели.

«Притяжение Луны» уже становится популярной фотоплощадкой. Запечатлеть себя на фоне импровизированного космического корабля 9 октября, в день открытия, захотели десятки горожан.

автосалон арт-объект подписчики скульптура
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