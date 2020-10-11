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Лайт-вариант карантина по каранавирусу в Москве придумал Собянин

14:07 11.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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На фоне роста заболеваемости COVID-19 столичные власти ввели ограничительные меры. Что еще добавили?

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Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лайт-вариант карантина по каранавирусу в Москве придумал СобянинЕще жертвы COVID-19: Число умерших достигло почти 500 на 11 октября в Новосибирской областиЕщё 69 новостей

Власти Москвы будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — сказал он.

Он отметил, что через несколько месяцев уже начнется массовая вакцинация против от COVID-19, но "надо пройти эту историю без потерь". "Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревает об этом, болеет ковидом", — добавил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что городские власти не будут останавливать инвестиционные программы развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов и вагонов метро, так как такие программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве столичные власти ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома. Московские предприятия и организации обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

COVID-19 вакцинация ограничительные меры режим работы Сергей Собянин
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