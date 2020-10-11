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Обидели отказом пустить в фитнес-клуб 82-летнюю жительницу Новосибирска

14:33 11.10.2020 Фото: Instagram
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Пенсионерка возмущена, что ей не разрешили заниматься в спортзале, а ее внучка считает произошедшее эйджизмом. Бабушка намерена жаловаться в Роспотребнадзор.

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В Новосибирске женщину обидели отказом пустить в фитнес-клуб

В Новосибирске один из фитнес-клубов отказал женщине, не пустив ее в зал, сославшись на возраст. Об инциденте с 82-летней пенсионеркой опубликовала в своем Instagram ее внучка.

По словам пенсионерки, сначала ей провели экскурсию в фитнес-клубе, но, когда она пришла на следующий день заниматься, ее не пустили. Администратор на входе поинтересовалась ее возрастом, на что женщина честно ответила, что ей 82 года. Тогда ей заявили, что их фитнес-клуб не принимает таких возрастных посетительниц.

Бабушка, в свою очередь, поделилась этим со своей внучкой, которая и рассказала об инциденте на своей странице в соцсетях.

«Мне очень обидно за бабушку и стыдно за действия фитнес-клуба. Считаю, что это дикое и унизительное проявление эйджизма и неуважения к клиенту», — написала возмущенная девушка в своем посте.

Дирекция фитнес-клуба считает, что администратор некорректно отказала посетительнице. Просто пожилым людям сейчас запрещено заниматься в зале из-за пандемии.

Женщина же считает, что спортивный клуб своим отказом нарушает ее права, как потребителя. Сейчас сибирячка намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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