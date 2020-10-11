Погиб мотоциклист при попытке перепрыгнуть разведенный мост на Kawasaki в Петербурге

Байкер упал в воду перед разводной частью моста и скончался на месте происшествия. Ведется проверка трагического инцидента.

В Петербурге мотоциклист не смог перепрыгнуть разведенный на ночь мост и погиб

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Петербурге погиб мотоциклист, который упал в воду при попытке перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 02:15. 29-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», проигнорировал ограждения и запрещающий сигнал светофора и упал в воду перед разводной частью моста.

В результате водитель скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.