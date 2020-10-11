Погиб мотоциклист при попытке перепрыгнуть разведенный мост на Kawasaki в Петербурге

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Петербурге погиб мотоциклист, который упал в воду при попытке перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел около 02:15. 29-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», проигнорировал ограждения и запрещающий сигнал светофора и упал в воду перед разводной частью моста.
В результате водитель скончался на месте происшествия.
«По данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.