Робот Федор разоткровенничался о "пьяных космонавтах" и его заблокировали

В 2019 году именно этот аккаунт был анонсирован "Роскосмосом" как официальный, в котором можно следить за подготовкой робота к полету в космос. Рогозин заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией ведомства.

Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после нелестных заявлений в адрес российских космонавтов.

"Такой учетной записи нет", - говорится при попытке войти в аккаунт робота.

В 2019 году именно этот аккаунт был анонсирован "Роскосмосом" как официальный, в котором можно следить за подготовкой робота к полету в космос.

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты о якобы находящихся в состоянии алкогольного опьянения космонавтах. На видео 2014 года российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными опухшими лицами вместе с космонавтом Еленой Серовой участвуют в съемке видео в защиту тигров.

Выложив это видео, робот попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. "Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы)", - было указано в Twitter-аккаунте робота до его закрытия.

Красными и опухшими лица людей в невесомости становятся из-за того, что кровь приливает к голове.

Заявления в аккаунте робота Федора последовало через несколько дней после того, как Сураев в своем аккаунте в Twitter попросил прощения у первого космонавта планеты Юрия Гагарина за то, что Россия отстает от США в космосе. Так он прокомментировал испытания американских бустеров для сверхтяжелой ракеты. В то же время российская ракета "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.

Twitter-аккаунт под именем Федора появился, когда робота готовили к полету на МКС (сам полет прошел с 22 августа по 7 сентября 2019 года). Изначально на странице от имени робота публиковались подробности его подготовки к космическому полету. Однако позднее риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической и смежных отраслей, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.

Последнее время на Twitter-страничке Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.

Во время полета робота в космос глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для него загадка, откуда появляются сообщения в аккаунте робота. Глава госкорпорации уточнил, что спрашивает всех "Что происходит?" и не исключил, что робот действительно пользуется соцсетью самостоятельно, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что аккаунт Федора в Twitter был официально анонсирован "Роскосмосом", Рогозин ранее заявлял, что нельзя считать посты робота официальной позицией ведомства.