Видео спасения обожженного мужчины из горящей квартиры попало в сеть

Пожарным Новосибирска пришлось вскрывать квартиру при помощи специального инструмента. Внутри жилого помещения был обнаружен мужчина, находящийся без сознания.

В Ленинском районе горела квартира

На улице Горской, 47 в Ленинском районе Новосибирска в воскресенье загорелась квартира на четвёртом этаже. Некоторое время установке пожарной лестницы мешали припаркованные во дворе дома автомобили, пишет читатель АСТ-54.

Пожарные эвакуировали из горящего жилища мужчину без сознания, которого передали бригаде скорой помощи. Его состояние оценивается как тяжёлое, пострадавший находился в охваченной огнём комнате. Предположительно, он получил ожоги и отравился угарным газом.

-В 9:15 поступило сообщение о пожаре. В 9:24 прибывшие пожарные начали эвакуировать граждан, а саму квартиру, откуда исходил дым, пришлось вскрывать при помощи специального инструмента. Внутри жилого помещения был обнаружен мужчина, находящийся без сознания. После оказания первой помощи он был передан врачам скорой помощи. В 9:33 открытое горение было ликвидировано, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.