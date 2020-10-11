Почему замужняя женщина через несколько лет брака изменяет: 3 причины назвали эксперты

Многим кажется, что измены со стороны женщин – это большая редкость. Однако это происходит достаточно часто. Женщины, которые находятся в счастливом браке, по прошествии нескольких лет вдруг начинают вполне осознанно изменять.

Когда женщина начинает ощущать, что ее муж ей как брат, сосед или просто очень близкий человек, ее начинает одолевать скука и тоска

Почему женщины изменяют, особенно через несколько лет брака

Многим кажется, что измены со стороны женщин – это большая редкость. Однако это происходит достаточно часто. Женщины, которые находятся в счастливом браке, по прошествии нескольких лет вдруг начинают вполне осознанно изменять.

У мужчин и у женщин измены проходят совсем по разному сценарию, да и отношения к этому у них совершенно разное. Но если женщина начинает задумываться о том, что ей лучше надо было бы завести любовника, то, скорее всего, она внутренне и морально готовится к разводу. То есть завести любовника и развод находятся приблизительно на одном уровне в женской психологии.

Существует несколько самых распространенных причин, по которым женщины начинают изменять.

Тоска и рутина

Когда женщина начинает ощущать, что ее муж ей как брат, сосед или просто очень близкий человек, ее начинает одолевать скука и тоска. В такой ситуации женщина начинает искать себе «волшебную таблетку», то есть какую-то интрижку на стороне, любовника, чтобы ощутить страсть и новые чувства. Ей кажется, что это будет самое необходимое и правильное в этом периоде времени.

Если женщина начинает задумываться о том, чтобы завести отношения на стороне, то она невольно начнет двигаться именно в этом направлении. Психологи не советуют по такой причине заводить себе любовников, потому что наверняка возникнет влюбленность и это в итоге не принесет ничего хорошего, а только разрушится все прекрасное, что есть у женщины на данный момент.

Месть

За этим стоит, конечно же, обида на то, что сделал мужчина в прошлом. Это в большинстве случаев происходит в тех семьях, где мужчина изменил, а жена об этом узнала. Но если в процессе мужской измены женщина ничего не сказала, а постаралась самостоятельно это пережить и сохранить семью, появилось задавленное чувство обиды. Если это чувство не было проработано, то оно обязательно даст о себе знать и выльется в желание отомстить.

Женщине будет казаться, что если она это сделает, то чувство обиды ее отпустит. На самом деле это не так. В первое время, когда появится влюбленность, женщина будет испытывать удовольствие, но потом это все пройдет и появится двойная доза обиды.

Природная полигамность

Наукой доказано, что и мужчины, и женщины полигамны в абсолютно равной пропорции. Это не плохо и не хорошо, это данные от природы. Обычно такие женщины и в юности ведут свободный образ личной жизни. Они выходят замуж не потому, что искренне считают мужчину единственным, а так как это принято в социуме. Подавлять свою природу очень сложно – это может вылиться либо в виде измен, либо в виде неврозов и других заболеваний.

Женщине стоит внимательней изучить себя, и если она полигамная личность, то не стоит вступать в моногамные отношения.

Источник: http://rsute.ru/