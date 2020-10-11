Почему замужняя женщина через несколько лет брака изменяет: 3 причины назвали эксперты

Почему женщины изменяют, особенно через несколько лет брака
Многим кажется, что измены со стороны женщин – это большая редкость. Однако это происходит достаточно часто. Женщины, которые находятся в счастливом браке, по прошествии нескольких лет вдруг начинают вполне осознанно изменять.
У мужчин и у женщин измены проходят совсем по разному сценарию, да и отношения к этому у них совершенно разное. Но если женщина начинает задумываться о том, что ей лучше надо было бы завести любовника, то, скорее всего, она внутренне и морально готовится к разводу. То есть завести любовника и развод находятся приблизительно на одном уровне в женской психологии.
Существует несколько самых распространенных причин, по которым женщины начинают изменять.
Тоска и рутина
Когда женщина начинает ощущать, что ее муж ей как брат, сосед или просто очень близкий человек, ее начинает одолевать скука и тоска. В такой ситуации женщина начинает искать себе «волшебную таблетку», то есть какую-то интрижку на стороне, любовника, чтобы ощутить страсть и новые чувства. Ей кажется, что это будет самое необходимое и правильное в этом периоде времени.
Если женщина начинает задумываться о том, чтобы завести отношения на стороне, то она невольно начнет двигаться именно в этом направлении. Психологи не советуют по такой причине заводить себе любовников, потому что наверняка возникнет влюбленность и это в итоге не принесет ничего хорошего, а только разрушится все прекрасное, что есть у женщины на данный момент.
Месть
За этим стоит, конечно же, обида на то, что сделал мужчина в прошлом. Это в большинстве случаев происходит в тех семьях, где мужчина изменил, а жена об этом узнала. Но если в процессе мужской измены женщина ничего не сказала, а постаралась самостоятельно это пережить и сохранить семью, появилось задавленное чувство обиды. Если это чувство не было проработано, то оно обязательно даст о себе знать и выльется в желание отомстить.
Женщине будет казаться, что если она это сделает, то чувство обиды ее отпустит. На самом деле это не так. В первое время, когда появится влюбленность, женщина будет испытывать удовольствие, но потом это все пройдет и появится двойная доза обиды.
Природная полигамность
Наукой доказано, что и мужчины, и женщины полигамны в абсолютно равной пропорции. Это не плохо и не хорошо, это данные от природы. Обычно такие женщины и в юности ведут свободный образ личной жизни. Они выходят замуж не потому, что искренне считают мужчину единственным, а так как это принято в социуме. Подавлять свою природу очень сложно – это может вылиться либо в виде измен, либо в виде неврозов и других заболеваний.
Женщине стоит внимательней изучить себя, и если она полигамная личность, то не стоит вступать в моногамные отношения.
Источник: http://rsute.ru/