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Титул "Мисс ЗОЖ-2020" завоевала школьница из Бердска на областном конкурсе

16:01 11.10.2020 Фото: vk.com
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Еще две бердские участницы получили короны в номинациях «Мисс Милосердие» и «Мисс Очарование». Кто они?

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Участницы и победительницы регионального конкурса "Мисс-ЗОЖ-2020"

Под Новосибирском состоялся яркий финал областного конкурса «Мисс здоровый образ жизни - 2020». Победительницей была признана Виктория Гриценко из Бердска. Через месяц ей исполнится 17 лет. Она учится в бердском лицее №7.

«Мисс Милосердие» стала Марина Климонтова, а «Мисс Очарование» - Дарья Овсянникова, сообщается на странице конкурса во "ВКонтакте". Они тоже бердчанки.

Конкурс «Мисс здоровый образ жизни» рассчитан на социально активных девушек. Главные задачи — пропаганда нравственных ценностей, здорового образа жизни среди молодежи Новосибирской области, развитие в обществе ценностей, связанных с историей малой родины. По замыслу организаторов образ женской красоты должен сочетать внешнюю красоту, интеллект, женственность, целеустремленность и активную жизненную позицию.

По словам организаторов, главное отличие этого конкурса от прочих конкурсов красоты в том, что в нем нет особых ограничений для участниц ни по росту, ни по весу, ни даже по семейному положению и возрасту.

бердчанки здоровый образ жизни конкурс победительницы
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