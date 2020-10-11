Мерзните из-за отсутствия отопления – куда обращаться с жалобой?

Понижение температуры на улице еще не означает, что в жилых помещениях появится отопление.

Допускается снижение нормативной температуры в жилом фонде не более 3 °C в ночное время суток

Отсутствие отопления в квартире – частое явление, с которым приходится сталкиваться жильцам многоквартирных домов с наступление холодного периода года. Понижение температуры на улице еще не означает, что в жилых помещениях появится отопление. Многие граждане продолжают мерзнуть из-за перебоев подачи тепла в квартиры. Куда обращаться с жалобой на отсутствие отопления? Об этом сайту Курьер.Среда.Бердск рассказали юристы центра Кирпиков и партнеры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 установлено, что отопительный сезон в жилом фонде (при наличии централизованного теплоснабжения) должен начинаться не позднее не позднее шестого дня после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха не превышает 8 °C. По истечении указанного периода в квартиры должно подаваться тепло.

Температура в жилых помещениях и снижение платы за отсутствие отопления



В соответствии Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов температура в квартире должна быть не ниже 18 °C, а в угловых комнатах достигать 20 °С. Допускается снижение нормативной температуры в жилом фонде не более 3 °C в ночное время суток. Снижение температуры воздуха в квартире в дневное время не допускается.

При отсутствии отопления необходимо направить обращение в государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру по месту жительства. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение на виновных лиц административного штрафа. В случае, когда нарушены права значительного числа граждан, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших.

Перерасчет платы за отопление при предоставлении услуги с недостатками

Правилами установлено, что за каждый час отклонения температуры воздуха в квартире суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу по отоплению за такой период снижается. Снижение платы за отсутствие отопления производится на 0,15 % размера платы, определенного за такой расчетный период, за каждый градус отклонения температуры.

Потребители, которым коммунальная услуга по отоплению предоставлялась ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, имеют право на перерасчет платы. Помимо перерасчета, потребитель вправе требовать уплаты неустойки, возмещения убытков, компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Температурный режим в офисах, детских садах, школах и больницах

Многих волнует вопрос, какая температура воздуха должна быть в офисах, детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях в холодное время года. В офисе температура воздуха должна составлять 22 — 24 °С. Поддержание необходимого температурного режима на рабочих местах является прямой обязанностью работодателя. Если температура в офисном помещении ниже нормы, работодатель обязан принять необходимые меры.

В детских садах температура воздуха в приемных и игровых должна быть не ниже 22 — 24 °С, в спальнях – 19 — 20 °С. В школах температурный режим внутри учебных помещений и кабинетов, столовой, библиотеке, вестибюле, гардеробе должен составлять 18 — 24 °С, а в спортзале и мастерских – 17 — 20 °С. В послеоперационных палатах больниц, реанимационных залах и палатах интенсивной терапии допустимая температура – 21 — 24 °С.

Ответственность за несоблюдение требований температурного режима

Гарантированные каждому права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предполагают комплекс мер для устранения причин ухудшения здоровья населения и предотвращение заболеваний. При выявлении фактов несоблюдения температуры воздуха в помещениях офисов, детских садов, школ и больниц следует обращаться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора или прокуратуру.

Несоблюдение требований к температурному режиму указанных помещений является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. Деятельность ИП или организации также может быть приостановлена на срок до 90 суток.