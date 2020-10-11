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Групповую оргию прямо на алтаре устроил священник. Случайный прохожий снял на видео

17:17 11.10.2020 Фото: msn.com
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Пастора после ареста отстранили от служения в церкви, а оскверненный им алтарь сожгли. Задержаны и две участницы сексуальных игрищ в церкви.

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Оргия священника с доминатрикс на алтаре попала на видео

В американском штате Луизиана арестован католический священник Трэвис Кларк, которого застигли за занятием групповым сексом с двумя доминатрикс прямо на алтаре. Все произошло в церкви святых Петра и Павла в небольшом городке Перл-Ривер.

Об оргии стало известно благодаря прохожему, заметившему свет в здании церкви позже обычного вечером 30 сентября. Заглянув внутрь, очевидец, имя которого не называется, увидел оргию полуголого священника с двумя женщинами в корсетах и туфлях на высоких каблуках.

Сообщается, что алтарь был подсвечен сценическим освещением и "украшен" несколькими секс-игрушками, и что на установленный на штативе мобильный телефон велась съемка происходившего. Очевидец также снял на видео нечестивую троицу и обратился в полицию, сообщает New York Post. 37-летнего священника и обеих женщин – 41-летнюю Минди Диксон и 23-летнюю Мелиссу Ченг – арестовали и обвиняют в непристойном поведении.

Женщины рассказали полицейским, что находились в церкви для съемки "ролевых игр" со священником. Сообщается, что Минди Диксон работает порноактрисой, и что за день до инцидента она написала в соцсетях, что едет в район Нового Орлеана, чтобы встретиться с еще одной доминатрикс и "осквернить дом Божий".

Кларка после ареста отстранили от служения в церкви, а оскверненный им алтарь сожгли, сообщается на сайте местной телестанции WVUE. Архиепископ Нового Орлеана Грегори Эймонд назвал осквернение алтаря в церкви "демоническим", заявив, что он "в ярости" от действий священника. Он собирается лично освятить новый алтарь. В церковь также уже назначен новый пастор.

алтарь арест демон оргии осквернение церковь
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