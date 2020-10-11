Умерла в больнице 3-месячная девочка: Через полгода возбудил дело СК в Новосибирской области

Следователи ищут виновных в смерти ребенка. Сейчас они проводят экспертизы, чтобы доказать или опровергнуть вину врачей. В Барабинской ЦРБ ей поставили диагноз "стоматит".

Следственный комитет дважды отказывал в возбуждении уголовного дела по факту смерти младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехмесячной девочки в городе Барабинске в Новосибирской области.

— Дело взято на контроль. Сейчас идет проверка, проводятся сложные экспертизы, которые покажут, были ли в действиях врачей признаки состава преступления или нет, — рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Трехмесячная Ева погибла в марте 2020 года. У нее поднялась температура, появился отек на лице. Молодую маму с ребенком госпитализировали в местную ЦРБ, где девочке поставили диагноз «стоматит». Через несколько дней малышка умерла.

Дело возбудили спустя полгода, в течении которых мама девочки пыталась привлечь медиков к ответственности. Дважды следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, не выявив нарушений.

И вот следователь Барабинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшим смерть человека. Пока подозреваемых в деле нет, а фигурируют неустановленные сотрудники ГБУЗ HCO «Барабинская центральная районная больница».