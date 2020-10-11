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Когда случится пик заболеваемости COVID-19 в России во вторую волну?

17:51 11.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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А затем цифры будут снижаться, но только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, то будут ужесточаться, заявил вирусолог.

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Коронавирус будет снижаться только при соблюдении всех требований
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю и выйти на плато и начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ выше весеннего пика третий день подряд – более 13,6 тысячи.
Вирусолог отметил, что число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнет спадать при условии, что принимаемые меры будут эффективными.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", - сказал Альтштейн.

COVID-19 вирусолог коронавирус плато число заболевших Анатолий Альштейн
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