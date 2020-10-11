Убил супругу главврача Искитима Людмилу Кайгородову, возможно, ограбивший почту на 5,6 млн рублей в 2012 году

Дмитрий Казаков отсидел 7 лет в колонии строго режима за преступление, совершенное 8 лет назад. В октябре 2020-го СК объявил его в федеральный розыск по подозрению в убийстве.

48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова подозревают в убийстве

Следственный комитет по Новосибирской области 10 октября сообщил о розыске особо опасного преступника. 48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова подозревают в убийстве. Не раскрывая никаких деталей дела, правоохранители обратились к жителям региона с просьбой помочь в его поимке, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Предположительно, он причастен к убийству жены главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой.

Казаков уже фигурировал в криминальных сводках 8 лет назад. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2012 года он ограбил искитимскую почту. Он напал на сторожа и забрали более 5 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 39-летний местный житель Дмитрий Казаков, ранее неоднократно судимый, в том числе, за аналогичные преступления, сообщал «Курьер. Сред. Бердск». Его вычислили по оставленным на брошенных инструментах отпечаткам пальцев.

Накануне налета он увидел, как инкассаторы заносят в почтовое отделение мешки с деньгами. Подготовившись и взяв с собой различные инструменты, Казаков вломился ночью на почту и связал 50-летнюю женщину-сторожа, чтобы она не успела нажать тревожную кнопку. После этого вскрыл дверь кассы.

Часть денег не поместилась в сейфе, когда накануне вечером кассира раскладывала их в мешки для предстоящего развоза по другим отделениям. В итоге один мешок она оставила на рабочем столе, чем и воспользовался Казаков, отказавшись вскрывать сейф. Мешок с деньгами он спрятал в доме тещи. К моменту задержания он успел потратить 102 тысячи рублей.

В августе 2012-го Дмитрия Казакова приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не исключено, что Казаков причастен к убийству жены главврача Искитимской горбольницы Людмилы Кайгородовой. Ее, напомним, зверски убили в ночь на 27 сентября 2020 года. 66-летнюю женщину связали, пытали, а потом зарезали в собственном коттедже. Тело погибшей женщины обнаружил ее супруг Алексей Кайгородов, вернувшийся с охоты.

Резонансное дело об убийстве в Искитиме взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Но пока региональный СК официально не раскрывает взаимосвязь двух дерзких преступлений, ссылаясь на тайну следствия.