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Убил супругу главврача Искитима Людмилу Кайгородову, возможно, ограбивший почту на 5,6 млн рублей в 2012 году

18:54 11.10.2020, Анастасия Солодкова
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Дмитрий Казаков отсидел 7 лет в колонии строго режима за преступление, совершенное 8 лет назад. В октябре 2020-го СК объявил его в федеральный розыск по подозрению в убийстве. 

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48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова подозревают в убийстве

Следственный комитет по Новосибирской области 10 октября сообщил о розыске особо опасного преступника. 48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова подозревают в убийстве. Не раскрывая никаких деталей дела, правоохранители обратились к жителям региона с просьбой помочь в его поимке, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Предположительно, он причастен к убийству жены главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой.

Казаков уже фигурировал в криминальных сводках 8 лет назад. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2012 года он ограбил искитимскую почту. Он напал на сторожа и забрали более 5 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 39-летний местный житель Дмитрий Казаков, ранее неоднократно судимый, в том числе, за аналогичные преступления, сообщал «Курьер. Сред. Бердск». Его вычислили по оставленным на брошенных инструментах отпечаткам пальцев.

Накануне налета он увидел, как инкассаторы заносят в почтовое отделение мешки с деньгами. Подготовившись и взяв с собой различные инструменты, Казаков вломился ночью на почту и связал 50-летнюю женщину-сторожа, чтобы она не успела нажать тревожную кнопку. После этого вскрыл дверь кассы.

Часть денег не поместилась в сейфе, когда накануне вечером кассира раскладывала их в мешки для предстоящего развоза по другим отделениям. В итоге один мешок она оставила на рабочем столе, чем и воспользовался Казаков, отказавшись вскрывать сейф. Мешок с деньгами он спрятал в доме тещи. К моменту задержания он успел потратить 102 тысячи рублей.

В августе 2012-го Дмитрия Казакова приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не исключено, что Казаков причастен к убийству жены главврача Искитимской горбольницы Людмилы Кайгородовой. Ее, напомним, зверски убили в ночь на 27 сентября 2020 года. 66-летнюю женщину связали, пытали, а потом зарезали в собственном коттедже. Тело погибшей женщины обнаружил ее супруг Алексей Кайгородов, вернувшийся с охоты.

Резонансное дело об убийстве в Искитиме взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Но пока региональный СК официально не раскрывает взаимосвязь двух дерзких преступлений, ссылаясь на тайну следствия.

ограбил почтовое отделение приговор убил Дмитрий Казаков Людмила Кайгородова
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